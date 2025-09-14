Štimačev Zrinjski slavio u derbiju Hercegovine i primaknuo se samom vrhu Premijer lige

Podijeli :

Joris Verwijst via Guliver Images

Nogometaši Zrinjskog slavili su 1:0 protiv Posušja na Mokrom Dolcu u hercegovačkom derbiju. Pobjedu Mostarcima, koje predvodi Igor Štimac, donio je Nemanja Bilbija pogotkom s bijele točke u 48. minuti.

Zrinjski je tako nastavio uspješan niz od tri uzastopne pobjede bez primljenog gola u Premijer ligi BiH, nakon što su ranije svladali Radnik Bijeljinu i Sarajevo. Ovim trijumfom popeli su se na treće mjesto s 10 bodova, tri manje od lidera Borca i dva iza Željezničara, koji ima utakmicu više.

Štimčeva momčad u rujnu ima zgusnut raspored zbog europskih obaveza. Nakon već odrađene tri utakmice, do kraja mjeseca očekuju ih još četiri – protiv Sloge Doboj (17. rujna), Rudara Prijedor (20. rujna) te gradski derbi s Veležom (27. rujna). Potom 2. listopada u Mostaru otvaraju grupnu fazu Konferencijske lige protiv Lincolna s Gibraltara.