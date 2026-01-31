Štimac za SK: U HNL se ne vraćam! Hajduk neće biti prvak, a Boban je teško proživio kraj prošle sezone

Podijeli :

Igor Štimac u ekskluzivnom razgovoru za Sport Klub osvrnuo se na polusezonu za pamćenje sa Zrinjskim i otkrio zašto se više ne vidi u hrvatskom nogometu. Štoviše, dosta je kritično pričao o stanju HNL-a i generalno hrvatskog nogometa i upozorio kako je njegova budućnost zabrinjavajuća.

Ekipa Sport Kluba posjetila je Međugorje gdje se Igor Štimac sa svojim Zrinjskim pripremao za drugi dio sezone. Prvi su odradili sjajno, plasiravši se u eliminacijsku fazu Konferencijske lige (protiv Crystal Palacea), a u domaćem prvenstvu zaostaju samo tri boda za vodećim Borcem iz Banja Luke.

Osim o uspjesima s klubom, Štimac je za SK otvoreno pričao o tome zašto se neće vratiti u HNL i zašto je Liga 10 po njegovu mišljenju promašaj, tko (ne)će biti prvak ove sezone, čuje li se sa Zvonimirom Bobanom i što misli o njegovu radu, je li se nekome u BiH zamjerio svojim komentarima, zašto će ovo što radi sa Zrinjskim biti kruna njegove karijere te koje su to stvari koje po njemu “urušavaju kompletnu sliku nogometa”.

Igore, kako teku pripreme za drugi dio sezone?

”Sve ide po planu. Prezadovoljan sam. Nije bilo ozljeda, a i intenzitet rada je po planu.”

Prvi dio sezone bio je turbulentan, ali sjajan. Izborili ste drugi dio Konferencijske lige, dobro Vam ide u kupu, a u prvenstvu se borite za naslov s Borcem iz Banja Luke. Polusezona za pamćenje?

”Bilo je vrlo pozitivno rezultatski, ali još i više zbog svega što smo prošli. Nismo imali iskustvo ovakvog ritma utakmica, a momčad je doživjela preobražaj jer su sedmorica stožernih igrača otišla nakon titule prošle godine. Pa i ja sam se uključio tek nakon ispadanja iz kvalifikacija Lige prvaka i nisam imao dovoljno vremena raditi s momčadi i upoznati je. Sve smo ostvarili međusobnim razumijevanjem, povjerenjem i vrijednim radom.”

Kako je bilo proživjeti utakmicu s bečkim Rapidom u kojoj ste autogolom u sudačkoj nadoknadi izborili daljnji plasman u KL?

”Predivno je bilo. Ne volim kad kažu da smo imali sreće zbog gola u zadnjoj minuti. Da smo imali sreće, zabili bismo ga već u drugoj minuti kad smo imali čistu šansu. To je nogomet. Moramo vjerovati do zadnje sekunde, zato se taj gol i dogodio. Bili smo uporni.”

Bilo je i dosta zdravstvenih problema?

”Mi smo cijeli taj mjesec proveli traumatično jer osim ozljeda koje su nas zadesile, imali smo i suspenzije jer nas često masovno kartoniraju. Pored toga, dogodila se i viroza koja je iz stroja izbacila desetoricu igrača u 15 dana. Onda se nadovezao gust raspored ključnih utakmica u završnici jesenskog dijela natjecanja. Mi smo imali u trenažnom procesu 36 igrača i bili smo svjesni da će nam svaki od njih trebati. Bio mi je zadatak držati intenzitet na maksimumu i uvjeriti ih da će svi dobiti priliku. To se i dogodilo. Imam sreću što radim s vrhunskim profesionalcima visoke radne etike i vratilo nam se na ponos i slavu Hrvatskog športskog kluba Zrinjski.”

Gdje biste rangirali ovaj europski uspjeh u trenerskoj karijeri?

”Nisam razmišljao o tome. Za klub je to povijesni uspjeh. Trofeji su lijepa stvar, imao sam ih u karijeri kao igrač i trener, ali osjećam kako će ovo što radim sa Zrinjskim biti kruna svega što sam proživio kao igrač, trener, funkcioner, sportski direktor te kao osoba koja je igrala jednu od ključnih uloga u razvoju hrvatskog nogometa.”

Bi li titula prvaka BiH sa Zrinjskim bila vrhunac Vaše trenerske karijere?

”Ona bi značila mnogo, iako će ove sezone biti najteže doći do titule. Ovo je uska liga u kojoj je Zrinjskom svaka utakmica ključna. Protiv nas svi igraju maksimalno i nama je najteže doći do titule, ali ne damo se.”

Zašto je Zrinjskom najteže?

Zašto je Zrinjskom najteže?

”Zato što je Zrinjski najuspješniji klub od početka lige i normalno je da se na najbolje svi najviše pale. Nama je to na ponos i dobro odolijevamo svim izazovima.”

Kao nagradu za prvi dio sezone dobili ste okršaj u playoffu KL s engleskim premierligašem Crystal Palaceom. Iako, znamo da ste priželjkivali Lausanneu.

”Treba biti iskren, priželjkivali smo Lausanneu. Ona bi bila protivnik koja je samo pet puta skuplji od nas, a Palace je 100 puta skuplji od nas na tržištu. Vrijedi gotovo 550 milijuna eura. Zrinjski će morati pokazati srce, mentalitet pobjednika, a i druge se stvari poklopiti da imamo šansu. Prvi smo put u eliminacijskoj fazi europskog natjecanja. Na ponos je to cijeloj obitelji Zrinjskog.”

Kako ćete se postaviti?

”Nismo se nikad uvlačili i tražili rezultat isključivo u branjenju. Nastojat ćemo iskoristiti kvalitete koje imamo, mentalitet koji caruje u našoj svlačionici i odigrati na ponos naših navijača.”

Kako je izgledala svlačionica kad ste došli i kakva je sada?

”Igrači su bili uzbuđeni i fokusirani na sve što govorim. Bio sam jasan i precizan u prvom obraćanju njima. Rekao sam im da će o njihovim minutama na terenu isključivo odlučivati njihov angažman na treningu. I da ću biti pravedan. To sam im obećao i toga se držim. Pravedno radimo i svi imaju šansu.”

Pobjeda u Banja Luci protiv Borca bila je izuzetno važna. Da ste izgubili, Borac bi pobjegao na devet bodova u domaćem prvenstvu…

”Eventualni poraz bi nas jako udaljio od naslova. Svjesni smo bili imperativa rezultata. Imali smo izmijenjen sastav, drugačije smo odigrali nego ranije utakmice. Naš analitičar Marin (op.a. Jovanović) odradio je sjajan posao, dobili smo kvalitetne sugestije i svi zajednički radimo na tome.”

Tko je bio papirnati favorit za naslov na početku sezone?

”Najavljivali su se Borac i Sarajevo jer su imali veće budžete i kvalitetnije pojedince, međutim Zrinjski ima naviku pobjeđivanja i osvajanja. To ne možeš kupiti. To se događa i u Hrvatskoj. Hajduk je godinama blizu pa nikako da dogura do kraja, Osijek je jednu godinu bio blizu. Jedino je Rijeci to uspjelo. Nije to lako stvoriti. Kad jednom postaneš šampion, lakše ti je. Zrinjski to zna jako dobro.”

Kakva je infrastruktura u Bosni i Hercegovini? Kakvi su travnjaci, pomoćni tereni, suđenje?

”Savez je napravio mnogo i unaprijedio infrastrukturu. Samo Rudar iz Prijedora i Radnik iz Bijeljine još uvijek nemaju hibridne travnjake. Svi ostali imaju odlične terene. To je osnovno. Naravno da treba bolje i kvalitetnije te više novih stadiona. Sve drugo je u polaganom razvoju. Možda ide presporo kad gledamo kojom se brzinom nogomet razvija, ali s druge strane BiH je specifična država s tri entiteta, nije lako uz ovisnost o politici očekivati tako brz razvoj.”

Jeste li se možda nekima zamjerili komentarima nakon utakmica i na vlastitom Facebook profilu?

”Ne znam niti me zanima. Moji osobni stavovi su ono što ja jesam. Nikad ne širim poruke mržnje, ne zamjeram drugima, pomognem kome god mogu. Imam prijatelja svih nacionalnosti i vjera, isključivo ljude gledam kakvi su ljudi. Drugi predznaci su manje važni. Dio nezadovoljnih govori o sebi, a ne o meni.”

Koje Vam je bilo najteže gostovanje?

”Imali smo najžešću utakmicu u Širokom Brijegu. Tenzije su bile visoke. Dugi niz godina Zrinjski nije pobijedio na Pecari, deset godina. To je bila značajna pobjeda koja je jasno pokazala kako možemo proći i na tako teškom gostovanju. Borac, Sarajevo, Željo… Sve su utakmice u gostima tvrde i neizvjesne.”

Je li Vam se grad Mostar s ljudima uvukao pod kožu?

”Moj rodni grad Metković samo je 40 km udaljen od Mostara tako da ovo je moje podneblje, moja baza. Nije mi nepoznato. Naši ljudi u Mostaru napravili su da se osjećam i bolje nego doma. Užitak mi je raditi. Žao mi je samo što nemam dovoljno vremena za sve prijatelje, rodbinu i ostale koji žele sa mnom na kavu ili ručak.”

Tko Vam drži svlačionicu, bez koga ne možete zamisliti prvih 11?

”Kapetani su jako dobro poznati, nositelji su tog liderstva. Njima je zadatak držati svlačionicu, to su Nemanja Bilbija i Slobodan Jakovljević. Imamo tu i Sušića, Barišića, oni su ti koji su od najveće pomoći meni kao treneru.”

Kako biste usporedili kvalitetu liga u BiH i Hrvatskoj i gdje bi se u SHNL-u smjestio Zrinjski?

”Teško je govoriti. Hrvatska liga je u evidentnom padu svih ovih godina. Intenzitet, kvaliteta igre, europski rezultati… Nema kontinuiteta. Događaju se stvari koje sam davno tvrdio da će se događati prelaskom u Ligu 10. Žao mi je što je i BiH otišla u takav projekt misleći kako je ta liga doprinijela rezultatima hrvatske reprezentacije, što je prevelika zabluda. Sad i Srbija ide u taj projekt. Ne vidim baš kvalitetne odluke među čelnicima tih saveza jer mi smo u ovom području svi proizvodne lige za velike i bogate zemlje. Ali smo i proizvođači za vlastite reprezentacije. Trebamo širiti bazu, a mi je sužavamo. Nakrcali smo nekvalitetne i preskupo plaćene strance. Ne vidim da struka vodi te nogometne saveze kako bi trebala. Ne razmišlja se o suštini postojanja tih saveza, nego samo o vizualnom aspektu uže lige. Ne radi se na oživljavanju područja koja nestaju s nogometne scene, a koja imaju tradiciju.”

Već se godinama zalažete za širu ligu.

”Da, jer gledam iz pozicije struke. Jasno mi je da mediji žele gledati što više utakmica Hajduka i Dinama, Rijeke… Vas ne zanimaju utakmice Marsonije, Istre, Karlovca, sutra Bjelovara, Dubrovnika… A njima treba dati priliku oživjeti klubove i potaknuti ih. Na ovaj način ih ubijamo.”

Kako onda vidite budućnost hrvatskog klupskog nogometa za pet do deset godina?

Kako onda vidite budućnost hrvatskog klupskog nogometa za pet do deset godina?

”Sve dalje ćemo biti od grupnih faza europskih natjecanja, a već sada nemamo igrače iz hrvatske lige koji bi mogli aspirirati reprezentaciji. Prvo se moraju prodati pa se dokazati da bi dobili poziv. Sve manje će toga biti. Sve manje će i strani klubovi tražiti naše igrače. Stihijski će to još trajati neko vrijeme jer Dinamo je stvorio platformu kvalitete i prepoznatljivosti mladog igrača. Ali, ako se Dinamo ne osposobi za kvalitetnije rezultate u Europi, neće biti daljnje prodaje. Hajduk isključivo kad ostane bez novaca isforsira par mladih igrača. Izuzev Vuškovića, ti igrači koje proda ne naprave ništa nakon toga. Klub preživi, ali čim dođe do malo novca okrene se strancima, ne forsira više tu priču mladih. To je priča svugdje osim u Rijeci. Ona ima kontinuiranu stručnu politiku, zna koliko ima sredstava i kako njima upravljati. Uvijek premašuje klupsku ambiciju, ali i ostvaruje transfere. Čak i pokupi igrače Hajduka i Dinama, oživi im karijere i zaradi na njima. Tako treba operativno djelovati kroz naše klubove. Oni su obrazac kvalitetnog poslovanja kluba u privatnim rukama.”

Je li Bobanova čistka Dinamove svlačionice prošlog ljeta bila pravi potez?

”Rezultati pravdaju sve poteze koje je povukao. Dinamo je prvi i s izvjesnim šansama ulaska u eliminacijsku fazu Europa lige (op.a. intervju je rađen prije utakmice Midtjylland – Dinamo). Ne može se reći ništa protiv svega što je napravio. Možda smo htjeli drugačije, jednog ili drugog igrača gledati duže, ali Boban je taj koji odlučuje. Za ocjenu Zvoninog rada sačekao bih kraj sezone. Protiv sam i onih koji žele mijenjati trenera nakon dva mjeseca. Boban je čovjek iz nogometa, iskusan, treba mu vremena i onda ga ocijeniti.”

Čujete li se s Bobanom?

”Čuli smo se u par navrata. Teško je proživljavao kraj prošle sezone, ali mirne duše. Bio je najavljen njegov dolazak, ali nije mogao donositi poteze. Kad momčad nije osvojila prvo mjesto, jasan je bio deficit u budžetu. To je bio osnovni problem na početku Zvoninog rada jer je manji budžet definirao korake koje će morati poduzeti. Držim da je ipak Dinamo najorganiziraniji klub i najkvalitetniji u igračkom kadru. Puno je protivnika oko kluba koji žele nauditi Zvoni i otežati mu rad. Grubo je to slušati i čitati.”

Hoće li onda Dinamo biti prvak ili ovo može biti Hajdukova godina?

”Hajduk sigurno neće. Ne zato što ja to ne bih htio, nego je to tužna realnost i posljedica nestručnog upravljanja klubom. Rijeka je previše zaostala. Ove godine samo Dinamo sam sebe može ugroziti. Da sam ja na poziciji onih koji su u Dinamu, već bih razmišljao o idućoj sezoni.”

Vidite li se jednog dana opet u HNL-u ili je ta priča za Vas zaključena?

”Nema HNL-a u mojim budućim planovima. Uopće. Nije to mjesto gdje vidim sebe i kvalitetu svog rada, ni ozračje unutar organizacije da bih želio biti dio toga. U Mostaru sam zbog prijateljstva s ljudima koji vode klub, zbog onoga što klub predstavlja u okvirima BH nogometa i želim doprinijeti budućim uspjesima Zrinjskog. Koliko će to trajati, vidjet ćemo, ali moji planovi su bitno drukčiji od HNL-a.”

Koji su to planovi?

”Ne bih o tome. Bilo je ponuda iz klubova i reprezentacija. Bit će ih i još ako Bog da, ali nema te ponude zbog koje bih ostavio ove momke. Do kraja sezone za mene postoji samo Zrinjski, a za poslije ćemo vidjeti.”

Što vam je draže, voditi klub ili reprezentaciju?

”Jedan i drugi posao su lijepi i specifični, iako su bitno različiti. Kao izbornik imaš puno vremena za obitelj, putovanja i uživanje, a kao klupski trener nemaš vremena niti malo. To ovisi i o dobi. Ima puno trenera koji smatraju kako je izbornički posao riskantan jer nemaš vremena raditi s momčadi. Dobiješ gotove igrače i premalo je vremena za kvalitetniji rad kako bi se vidjela ruka trenera. Ali ako prođeš kvalifikacije i ostvariš ciljeve onda svoj pečat moraš udariti na turniru. E, to je ljepota izborničkog posla.”

Tko vas je trenerski oblikovao?

”Najviše sam se sam oblikovao. Nogomet evoluira iz dana u dan. Nogomet koji je živio Tomislav Ivić je nogomet prošlosti, iako je tada bio avangarda. Ivić je bio stručnjak za sve trenere svijeta, ali nije mogao više raditi kad trener više nije bio samo jedna osoba, nego je postao cijeli stožer. Ćiro je bio dvojaka ličnost. Bio je jedno kao trener, a drugo kao izbornik. Možda sam najviše skupio po pitanju razumijevanja prostora od pokojnog Špace Poklepovića. On me od napadača pretvorio u stopera i nacrtao mi sliku budućnosti ako ga poslušam i prihvatim igrati braniča. On je jedan od najpodcjenjenijih hrvatskih trenera. Nema više takvih. Bio je raritet.”

Idemo na reprezentaciju i Svjetsko prvenstvo 2026. Kakva je skupina (Engleska, Gana, Panama)?

Idemo na reprezentaciju i Svjetsko prvenstvo 2026. Kakva je skupina (Engleska, Gana, Panama)?

”Prolazna je skupina. Samo se plašim te udaljenosti jer se pokazalo da nam ne pašu daleka mjesta u kojima igramo velika natjecanja. Imali smo loš izlet u Brazilu s Nikom Kovačem i Mirkom Jozićem u Japanu. Ali, Dalić je studiozan i pronaći će razloge zašto je bilo tako, kako bi se znao oduprijeti tom problemu. Sama satnica utakmica i temperatura koja nas čeka, aklimatizacija, na to treba dobro misliti. Neće to biti neki velik intenzitet i s puno trke, trebat će igrati šahovske partije.”

Očekujete li da će to biti posljednji turnir Zlatka Dalića i Luke Modrića s reprezentacijom?

”Samo razmišljam o tome da zajedno uživamo u ovom turniru i onda vidimo što će nam Bog dati nakon toga. Da bar odrade još 2-3 turnira.”

Vidite li negdje nasljednike Modrića i Ivana Perišića?

”Morat će se pojaviti. Pamtim dan kad je Luka zaigrao za reprezentaciju, izravno iz dresa mlade reprezentacije. On, Ćorluka i Eduardo su zablistali. Nije Luka danas ono što je bio prije 20 godina. U njega su sumnjali u Tottenhamu pa ga je prepoznao Harry Redknapp. U Realu su ga proglasili najgorim pojačanjem u povijesti… Kontinuirano se morao dokazivati. Slava tih velikih igrača ne dođe preko noći. To je mukotrpan, krvav rad.”

Kako spriječiti scenarij s početka 2000-ih godina kada je nakon smjene generacija (i izbornika) hrvatska reprezentacija upala u krizu većih rezultata na turnirima?

”Spomenuo sam probleme koji prate hrvatski nogomet i ligu. Jasno je kako sve više tražimo igrače za reprezentaciju u stranim zemljama nego u vlastitoj državi, što je otužno. Moramo se više posvetiti proizvodnji. Nažalost, jako se loše radi u klubovima s mlađim uzrastima. Nakrcali smo klubove trenerima koji misle o svojoj karijeri, a ne o stvaranju igrača za klubove i reprezentaciju. Svi žele instant uspjeh. Nogometne škole moraju imati trenere koji barem do 14. ili 15. godine neće djeci nametnuti imperativ rezultata. Tu djeca moraju uživati u igri prije svega. Kroz imperativ rezultata stvara se odbojnost prema radu i nogometu, a nameću ga oni koji ga žele sebi kako bi što prije otišli. To su stvari koje urušavaju kompletnu sliku nogometa koji bismo morali imati. Puno je nepotizma, pritisaka roditelja, menadžera…”

”Puno talentiranih igrača propada, sve više. Treba restrukturirati način rada omladinskih škola. Zasrljali smo u nacionalna natjecanja u mlađim uzrastima koja uopće nisu bitna, nabildali smo troškove klubovima putovanjima tih mlađih uzrasta. Hajduk s kadetima i juniorima putuje u Slavoniju ili Istru, djeca izgube nekoliko dana trenažnog procesa što je puno važnije u toj dobi od te utakmice. Moja generacija je izrasla u županijskoj ligi protiv klubova iz našeg okruženja. Tako smo animirali našu bazu jer su ti momci u manjim klubovima godinu dana živjeli i radili da bi igrali protiv nas. Dobivali smo lagano utakmice, ali nisu nam smetale da uspijemo. Kvalitetu smo potvrdili na završnicama državnih natjecanja nakon školskih obveza, a u Europi po turnirima da vidimo gdje smo u odnosu na velike europske klubove. Cijela struktura natjecanja i stvaranja igrača se poremetila u Hrvatskoj, a i na prostoru bivše države.”

Očekujete li da će političko-društvena situacija u Americi utjecati na održavanje Mundijala ili ne?

”Ovo što Antifa pokušava prouzrokovati u Americi nije relevantno i neće ugroziti održavanje SP-a. Jasno je da su ovo namjerno isprovocirani neredi, a vodstvo SAD-a je odlučno konačno se obračunati s time. Nadam se da toga neće biti ni na području EU i Hrvatske. One koji su za destrukciju i silovanje ljudskih prava i zakona treba eliminirati iz društva.”

Na SP-u u Kataru 2022. pogodili ste sve polufinaliste, koja je Vaša prognoza ovaj put?

”Ono je bilo nakon dvije utakmice grupne faze natjecanja. Sad ne bih još prognozirao, prerano je.”

Tko je favorit?

”Moj je uvijek Hrvatska. Bit će zanimljivo gledati Francusku. Ima silnu brzinu i snagu na svakoj poziciji. Oni su favoriti broj jedan, iako ni oni ne vole baš ove daleke izlete.”

Čime se bavite u slobodno vrijeme, kako izgleda život Igora Štimca izvan nogometa?

”Nema u mom životu više divljanja. Živim miran, obiteljski život, imam petero unučadi i igram šah s djecom. Što sam stariji, sve više čitam. Volim biografije i stvari koje su poučne za život. Televiziju ne gledam. To je zagađeni prostor koji sve više izbjegavam. Ne serviraju nam relevantne informacije, niti ima nečeg poučnog, istinitog, korisnog. Sve se svelo na instant uspjeh, iskrivljene vrijednosti i jako malo onog što bi nam trebalo privući pažnju.”

Želje za 2026.?

”Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama.”

