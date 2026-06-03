Štimac: Svi možemo biti ponosni na Zrinjski, tužno je što se uopće diskutira ostaje li trener

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xMichalxDubiel IPAxSportx via Guliver

Igor Štimac najavio je da će razgovarati s upravom mostarskog Zrinjskog o ostanku na trenerskoj klupi, nakon što su u javnost procurile informacije da su vođeni razgovori s nekoliko potencijalnih kandidata za njegovog nasljednika.

“Neću prejudicirati, ali čeka nas ozbiljan razgovor. Mogu vam reći da ja u neiskrenom odnosu neću sudjelovati,” rekao je Štimac gostujući u televizijskoj emisiji Fokus Radio televizije Herceg-Bosne.

Hrvatski stručnjak preuzeo je Zrinjski u ljeto 2025. i vodio ga kroz vrlo zahtjevnu sezonu na četiri natjecateljska fronta. Klub se prvi put u povijesti plasirao u grupnu fazu Konferencijske lige, te je stigao do nokaut faze u kojoj je ispao od osvajača tog europskog natjecanja Crystal Palacea.

Zrinjski je pod njegovom palicom osvojio Kup Bosne i Hercegovine i Superkup, ali je u prvenstvu momčad podbacila, završivši s velikim zaostatkom za prvoplasiranim Borcem.

Štimac je naglasio da se svaka odluka o budućnosti trenera mora donositi s poštovanjem prema klubu, svlačionici i navijačima.

“Svi možemo biti ponosni na ono što je Zrinjski ostvario ove godine, pa sam malo tužan što se uopće diskutira ostaje li trener ili ne”, dodao je.

Priznao je da je igra njegove momčadi ove sezone bila ispod očekivanja.

“Naša igra nije bila na razini onog što ja želim, što navijači priželjkuju, i to iz vrlo jednostavnog razloga, najkreativniji naši igrači su dugo vremena bili van stroja”, rekao je.

Štimac je istaknuo kako je Zrinjski postao dio njega te da će ostati iskreni navijač, posebice stoga jer je klub postao važan dio identiteta grada Mostara i Hrvata u BiH.