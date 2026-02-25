Štimac: Pokazali smo da možemo, imat ćemo svoje šanse i u Londonu

Podijeli :

Krzysztof Porebski PressFocus NEWSPIX.PL via Guliver

Hrvatski stručnjak na čelu Zrinjskog Igor Štimac uvjeren je da će njegovi nogometaši imati prilike za dobar rezultat u uzvratnoj utakmici šesnaestine finala Konferencijske lige protiv Crystal Palacea koja je na rasporedu sutra u Londonu.

Nakon pozitivnog rezultata 1-1 u prvom susretu u Mostaru, Zrinjski će tražiti put u osminu finala, a Štimac vjeruje da će momčad imati svoje prigode za pobijediti.

“Pokazali smo u prvoj utakmici da možemo, imali smo izgledne šanse pobijediti, a sigurni smo da ćemo pokoju priliku imati i u Londonu,” rekao je Štimac uoči sutrašnjeg uzvrata na Selhurst Parku.

Zrinjski je popodne doputovao u London. Štimac je bio oprezan, naglasio da je Crystal Palace u prvom susretu pokazao svoju snagu, ali da nije uspio ostvariti željeni rezultat.

“Jasno je da im u Mostaru sve nije išlo kako su željeli, s obzirom na to da su izveli najjaču momčad i željeli riješiti sve u toj prvoj utakmici,” izjavio je Štimac. Po njegovim riječima ponovo će plemići ostaviti sve na terenu.

“Mi ćemo dati sve od sebe, imamo viziju, pokazali smo da možemo,” dodao je Štimac.

Bolji iz susreta Crystal Palace i Zrinjskog saznat će svog protivnika nakon izvlačenja parova Konferencijske lige koji će se održati u petak.

Između dvaju međusobnih susreta Zrinjski je u nedjelju odigrao neodlučeno sa Širokim Brijegom 1-1, dok je Crystal Palace minimalno slavio protiv Wolverhamptona 1-0.