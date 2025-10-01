Štimac o Konferencijskoj ligi: ‘Neka pogledaju koliko klubova iz regije igra ovo natjecanje’

Trener Igor Štimac na konferenciji za medije naglasio je da protivnika treba shvatiti ozbiljno te poručio navijačima da nema mjesta podcjenjivanju.

VIDEO / Štimac nadmudrio Sablića u derbiju Mostara, navijači Veleža tjerali igrače da skinu dresove Štimac i igrači nakon slavlja u derbiju zapjevali neslužbenu himnu Vatrenih

“Momčad je dobro, raspoloženje je odlično, uzbuđenje veliko jer se radi o europskom izazovu. Ali želim upozoriti sve, čeka nas zahtjevan zadatak. Možda ime Gibraltar nekoga zavara, ali nas neće. Lincoln je izbacio momčad duplo skuplju od Zrinjskog i to dovoljno govori”, rekao je Štimac pa istaknuo kvalitete sutrašnjeg protivnika:

“To su igrači španjolskog podrijetla, tehnički potkovani, iskusni i fizički jaki, s nekoliko reprezentativaca u sastavu. Bit će potrebni strpljenje, mudrost i koncentracija.”