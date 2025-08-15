Štimac nakon osiguravanja europske jeseni: Ostvarili smo cilj, igračima sam dozvolio i pivo

Nogometaši Zrinjskog pobijedili su na Islandu Breidablik 2:1 i izborili play-off Europske lige, a trener Igor Štimac izrazio je veliko zadovoljstvo novim europskim uspjehom svoje momčadi.
“Ponosni smo, prvi cilj za ovu sezonu je ostvaren, ali nemamo vremena za slavlje i euforiju. Čekaju nas velike obveze i nova utakmica već u nedjelju. Momci su u svlačionici zapjevali u čast i slavu ove pobjede, a ja sam im dozvolio da popiju po pivo, što je i normalno”, rekao je Štimac nakon utakmice.
Pohvalio je svoje igrače, ali i navijače koji su stigli na Island unatoč dalekom putu. “Igrači su mislili da je gotovo nakon drugog gola i dogodi se što se dogodi – jedan nesmotren start u kaznenom prostoru, penal i nervoza.
Momci su odigrali junačku utakmicu, posebno kad se uzmu u obzir vremenski uvjeti i umjetna trava. Želio bih se zahvaliti našim navijačima koji su prevalili ovoliki put da nas bodre, veliko im hvala”, dodao je.
U borbi za grupnu fazu Europske lige Zrinjski će igrati protiv nizozemskog Utrechta. Štimac otvoreno priznaje da protivnik ima status favorita. “Utrecht je izraziti favorit, ali to će biti utakmica za uživanje. Lijepo je ne imati ulogu favorita, odradit ćemo nogometnu predstavu sebi i našim navijačima za dušu”, zaključio je trener Zrinjskog.
