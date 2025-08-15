Štimac nakon osiguravanja europske jeseni: Ostvarili smo cilj, igračima sam dozvolio i pivo

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Nogometaši Zrinjskog pobijedili su na Islandu Breidablik 2:1 i izborili play-off Europske lige, a trener Igor Štimac izrazio je veliko zadovoljstvo novim europskim uspjehom svoje momčadi.

“Ponosni smo, prvi cilj za ovu sezonu je ostvaren, ali nemamo vremena za slavlje i euforiju. Čekaju nas velike obveze i nova utakmica već u nedjelju. Momci su u svlačionici zapjevali u čast i slavu ove pobjede, a ja sam im dozvolio da popiju po pivo, što je i normalno”, rekao je Štimac nakon utakmice.