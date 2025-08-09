Štimac mijenja skoro cijeli stručni stožer Zrinjskog, dolazi bivši trener Dinama?

Ex-Yu lige 9. kol 202518:28 0 komentara
Photo by Xinhua via Guliver Images

Igor Štimac, novi trener Zrinjskog, nezadovoljan remijem 1:1 protiv Breidablika u svom debiju, odlučio je promijeniti stručni stožer kako bi momčad bila organiziranija već u uzvratu.

