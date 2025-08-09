Štimac mijenja skoro cijeli stručni stožer Zrinjskog, dolazi bivši trener Dinama?

Kako tvrdi Bljesak.info, planira dovesti dva pomoćnika i analitičara, a prvo pojačanje je Marijo Tot, bivši igrač i trener Dinama te osvajač Kupa 2011.

Štimac: Nije ovo ono što ja želim kao trener

Tot je već stigao u Mostar, dok bi bi predstavljanje trebalo biti ubrzo. U stožeru trebao ostati samo Marko Čavka.

Uzvrat protiv Islanđana igra se idući četvrtak u 19:30.