Štimac mijenja skoro cijeli stručni stožer Zrinjskog, dolazi bivši trener Dinama?

Igor Štimac, novi trener Zrinjskog, nezadovoljan remijem 1:1 protiv Breidablika u svom debiju, odlučio je promijeniti stručni stožer kako bi momčad bila organiziranija već u uzvratu.
Kako tvrdi Bljesak.info, planira dovesti dva pomoćnika i analitičara, a prvo pojačanje je Marijo Tot, bivši igrač i trener Dinama te osvajač Kupa 2011.
Tot je već stigao u Mostar, dok bi bi predstavljanje trebalo biti ubrzo. U stožeru trebao ostati samo Marko Čavka.
Uzvrat protiv Islanđana igra se idući četvrtak u 19:30.
