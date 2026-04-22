Štimac i Zrinjski se praktički oprostili od obrane naslova prvaka BiH

Momčad koju vodi Igor Štimac povela je u 55. minuti kada je nakon slobodnog udarca Petra Mamića najviši u skoku bio Duje Dujmović i glavom pogodio za 1:0.

Kovačević: Dogovorio sam se s dečkima da ovaj tjedan osvojimo naslov Stipić iz momčadi Vukovara izbacio jednog od najiskusnijih igrača

Nakon toga utakmica se potpuno otvorila, a ključni trenutak dogodio se u 74. minuti kada je Antonio Ilić, nakon VAR intervencije, zbog prekršaja dobio izravni crveni karton. S igračem više Borac je u 81. minuti preko Miloša Jojića došao do izjednačenja i važnog boda.

Borac je ovim remijem zadržao deset bodova prednosti nad Zrinjskim šest kola prije kraja i nalazi se vrlo blizu osvajanja naslova prvaka BiH. S druge strane, Zrinjski teško može do obrane titule, ali još uvijek ima priliku za trofej u Kupu gdje ga u dvomeču čeka gradski rival Velež.