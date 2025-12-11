Štimac i Zrinjski poraženi u Poljskoj iz penala, još imaju šansu proći dalje

Podijeli :

xJorisxVerwijstx via Guliver

Zrinjski pod vodstvom Igora Štimca doživio je bolan poraz u Poljskoj, gdje je u 5. kolu Konferencijske lige izgubio od Rakowa 1:0.

Domaćin je dominirao posjedom u prvom poluvremenu, ali su se Mostarci držali sve do završnih deset minuta. U 34. minuti Jonatan Brunes pogodio je za 1:0, no gol je opravdano poništen zbog zaleđa. Ipak, u samoj završnici prvog dijela stigao je trenutak koji je odlučio utakmicu.

Glavni sudac odredio je samo jednu minutu nadoknade, ali igra se nastavila sve do 4. minute dodatka. Nakon gužve u šesnaestercu lopta je pogodila Nemanju Bilbiju u ruku, a sudac je pokazao na bijelu točku. Brunes je ovaj put bio precizan i Rakow je poveo 1:0 – rezultat koji se više nije mijenjao.

Zrinjskom sada preostaje još samo jedan susret. Rapid iz Beča gostuje u Mostaru 18. prosinca. Pobjeda bi Štimčevu momčad sigurno odvela u sljedeću fazu natjecanja. U slučaju poraza Zrinjski definitivno ispada, dok bi remi značio da mora navijati za što uvjerljivije poraze nekoliko konkurenata koji također imaju sedam bodova. Trenutačna gol-razlika Zrinjskog iznosi –2.

Rapid je pritom najslabija momčad ovogodišnje Konferencijske lige – jedina je bez osvojenog boda, a u pet kola ima gol-razliku –11. Podsjetimo, u nokaut-fazu plasirat će se 24 momčadi: najboljih osam ide izravno u osminu finala, dok će sastavi smješteni od 8. do 24. mjesta igrati šesnaestinu finala za ulazak među 16 najboljih.