Štimac i Zrinjski pobjedom započeli pakleni raspred, evo koliko utakmica će odigrati u prosincu

Wojciech Szubartowski PressFocus via Guliver

Nogometaši Zrinjskog iz Mostara, pod vodstvom trenera Igora Štimca, uspjeli su pobjedom u Prijedoru protiv Rudara 2-0 popraviti loš dojam nakon domaćeg poraza od Posušja koji je bio jedan od devet domaćih i europskih susreta koje ima mostarska momčad u zgusnutom rasporedu.

Strijelci su za Zrinjski protiv Rudara bili hrvatski krilni napadač Leo Mikić u 70. minuti i Vasilije Žunić koji je postigao autogol u 85. minuti. Pobjeda protiv Rudara je važna za povratak samopouzdanja i stabilnosti unutar momčadi nakon domaćeg kiksa protiv Posušja.

Zrinjski se nakon ove pobjede ponovno smjestio na prvoj poziciji Premijer lige. Banjolučki Borac koji je u zaostatku dva boda, u prigodi je ponovno preuzeti vodeće mjesto nakon susreta 16. kola kojeg igra s Radnikom iz Bijeljine.

Zrinjski je pod velikim pritiskom jer u mjesec dana mora odigrati čak devet utakmica, zbog odgođenih utakmica u ranoj fazi Premijer lige, ali i obveza u UEFA Konferencijskoj ligi.

Sljedeći izazov za Zrinjski dolazi već u subotu protiv gradskog rivala Veleža, a za osam dana momčad Igora Štimca gostuje u Poljskoj protiv Rakowa Czestochowa.