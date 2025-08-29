Štimac i Zrinjski dobili izuzetno teške suparnike u Konferencijskoj ligi

Dinamo će u Europa ligi igrati protiv osam suparnika, dok će Rijeka u Konferencijskoj ligi odmjeriti snage sa šest klubova.

ANKETA / Što očekujete od Dinama i Rijeke u europskim natjecanjima? Dinamo je izbjegao Zvezdu, ali će ipak gostovati u Srbiji!? Evo o čemu se radi

U istoj konkurenciji kao Rijeka nastupa i prvak BiH, Zrinjski, koji je izvukao težak ždrijeb: Rapid Beč, Dinamo Kijev, Mainz, Lincoln Red Imps, Rakow i Hacken.

Kod kuće će igrati protiv Rapida, Red Impsa i Hackena, a protiv ostala tri suparnika u gostima. Osim što je iz prvog šešira izvukao Rapid, a iz petog Rakow, Zrinjski je iz preostalih šešira dobio jednog od dva kluba s najvećim koeficijentom.

Podsjetimo, Zrinjski je prije dvije sezone po starom sustavu imao jednu pobjedu i remi u grupi. Tada je završio posljednji u skupini s Aston Villom, Legijom iz Varšave i AZ-om.

Konferencijska liga počinje 2. listopada, a posljednje, šesto kolo igrat će se 18. prosinca. Osam najboljih klubova iz ligaške faze ide izravno u osminu finala, dok će momčadi od 9. do 24. mjesta igrati pretkolo nokaut faze.