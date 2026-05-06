Štimac i Zrinjski bolji od Veleža u prvoj utakmici finala Kupa

Pogodak odluke postignut je u 37. minuti nakon ubačaja Marija Ćuže, koji je Nemanja Bilbija pretvorio u vodstvo. Momčad Igora Štimca u prvom je dijelu imala kontrolu i posjed, ali bez većih prilika osim postignutog gola.

Štimac ostao bez titule u BiH: Borac osigurao naslov prvaka

U nastavku se slika promijenila, Velež je preuzeo inicijativu i tražio izjednačenje, no nedostatak preciznosti u završnici spriječio je konkretniji rezultat.

Zrinjski tako s minimalnom prednošću odlazi na uzvrat koji se igra za sedam dana na stadionu Rođeni. Zanimljivo, Bosna i Hercegovina jedina je članica UEFA-e gdje se finale Kupa igra u dva susreta.

Štimac će u uzvratu tražiti svoj drugi trofej ove sezone, nakon što je ranije osvojio Superkup pobjedom protiv Sarajeva nakon izvođenja jedanaesteraca.