Stigli su sastavi za derbi: Garcia ostavio Rebića na klupi, Kovačević ‘gurnuo u vatru’ mladog stopera

U derbiju koji će nositi i nekoliko kadrovskih zanimljivosti, priliku za debi u SHNL-u dobit će mladi Dinamov stoper Marko Zebić, koji će tako odmah zaigrati u jednoj od najvećih utakmica hrvatskog nogometa.

Dinamo će na rasprodanom Maksimiru tražiti prekid negativnog niza protiv Hajduka

Dinamo će krenuti u sastavu: Livaković – Valinčić, Galešić, Zebić, Goda – Stojković, Mišić, Zajc – Bakrar, Beljo, Hoxha.

S druge strane, Hajduk ne može moći računati na Zvonimira Šarliju, a njegovo mjesto u obrani zauzet će Ron Raci. Trener Gonzalo Garcia posegnuo je i za zanimljivom opcijom u napadu – nedovoljno oporavljeni Ante Rebić krenut će s klupe, dok će od prve minute priliku dobiti Abdoulie Sanyang Bamba, strijelac iz prošlog kola protiv Varaždina.

Hajduk će tako istrčati u sastavu: Silić – Brajković, Marešić, Raci, Melnjak – Sigur, Pajaziti – Almena, Pukštas, Bamba – Livaja.