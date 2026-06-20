Stigli rezultati pretraga: Poznato koliko je ozbiljna ozljeda Raphinhe

Podijeli :

MarceloxMachadoxdexMelo via Guliver

Zvijezda Brazila ostaje u Americi.

Brazil je doznao dobre vijesti nakon zabrinutosti oko nastupa krilnog napadača Raphinhe. Nogometaš Barcelone u subotu ujutro podvrgnut je liječničkim pretragama nakon što je zbog ozljede morao napustiti teren u pobjedi Selecaa protiv Haitija.

Raphinha je tijekom utakmice u petak osjetio problem s desnom zadnjom ložom, zbog čega je već u prvom poluvremenu morao izaći iz igre nakon što je osjetio oštru bol. To je odmah izazvalo zabrinutost u brazilskom stožeru.

Iako Brazilski nogometni savez još nije objavio službenu dijagnozu, prve informacije su ohrabrujuće. Kako piše brazilski list Gazeta Esportiva, očekuje se da Raphinha ipak ostane u reprezentativnom kadru, što je veliko olakšanje za Carla Ancelottija i navijače.

Međutim, zabrinutost je još uvijek izražena zbog njegove povijesti sličnih problema. U ožujku je također morao napustiti reprezentaciju zbog ozljede zadnje lože, a tijekom prošle sezone imao je više problema s istim područjem.

Unatoč tome, nakon izlaska s terena protiv Haitija nije bilo znakova težeg problema — normalno je hodao, a odmah je dobio i prvu pomoć od liječničke službe na klupi, što je dodatno ohrabrilo reprezentaciju.

Situacija je posebno osjetljiva zbog FIFA-inih pravila. Ako bi Raphinha otpao s turnira, Brazil ga ne bi mogao zamijeniti novim igračem izvan prijavljenog popisa od 26 nogometaša, jer je rok za promjene istekao neposredno prije početka natjecanja.

Nakon početka grupne faze popis se više ne može mijenjati, osim u slučaju vratara, što dodatno povećava važnost njegovog oporavka za nastavak turnira.