Stigle kazne za proteklo kolo SHNL-a, Dinamovi navijači odnijeli ‘pobjedu’

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige Alan Klakočer donio je odluke o disciplinskim kaznama za 12. kolo SuperSport HNL-a.
Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja, navodi HNS.
Priopćenje prenosimo u cijelosti:
Dinamo – Rijeka (1. studenoga 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 7.000 eura
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 750 eura
Istra 1961 – Vukovar (1. studenoga 2025.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 670 eura
Osijek – Varaždin (2. studenoga 2025.)
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.600 eura
Slaven Belupo – Hajduk (2. studenoga 2025.)
Slaven Belupo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 670 eura
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 900 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 5.000 eura
Na temelju odredbe članka 38., st.1. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 5.900 eura
