Stigla je sudačka analiza četvrtfinala Kupa: Kolarić je imao čak pet velikih pogrešaka!

Patrik Kolarić imao je mnoštvo propusta u četvrtfinalnoj utakmici Kupa između Rijeke i Hajduka.

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz četvrtfinalnih utakmica SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, objavio je HNS.

Situacija br. 1: RIJEKA – HAJDUK (4. minuta); kazneni udarac/simuliranje

Duel u kaznenom prostoru gostujuće momčadi između napadača domaćih br. 10 i braniča gostiju br. 14 nije prekršaj iz Pravila nogometne igre.

Sudac, iako u vrlo dobroj poziciji, prepoznao je da napadač prvi igra loptom, a zbog minornog ostvarenog kontakta braniča, kao posljedice starta na loptu, dosudio je kazneni udarac.

VAR je provjerom odluke shvatio da dosuđeni kazneni udarac nije u skladu s našim tehničkim smjernicama te preporučio dodatni pregled snimke.

Nakon brzog pregleda incidenta sudac je prepoznao nesportsko naglašavanje kontakta te promijenio prvotnu odluku i ispravno opomenuo napadača zbog nesportskog ponašanja (simuliranje).

Situacija br. 2: RIJEKA – HAJDUK (17. minuta); izgledna prilika za postizanje pogotka

Prekršaj koji je počinio gostujući branič br. 14 vrlo jasnim smjernicama Pravila nogometne igre smatra se prekršajem u “izglednoj prilici za postizanje pogotka”.

Sudac je u terenu za igru neispravno procijenio izazov i dodijelio opomenu igraču koji je počinio prekršaj. Očekivana odluka u terenu bi bila isključenje igrača zbog “sprječavanja izgledne prilike za postizanje pogotka” sukladno sljedećim razmatranjima:

⁠- Napadač otvorenog smjera kretanja kreće se prema suparničkim vratima

– ⁠Napadač bez prekršaja potpuno stječe kontrolu nad loptom

– Pozicija ostalih obrambenih igrača koji ne mogu zaustaviti napredovanje napadača i obavezna VAR intervencija.

Situacija br. 3: RIJEKA – HAJDUK (19. minuta); nasilno ponašanje

Namjerna dodatna kretnja laktom gostujućeg igrača br. 9 u lice suparnika u vrlo jasnim smjernicama Pravila nogometne igre smatra se “nasilnim ponašanjem“ obavezno kažnjivim isključenjem iz igre (crvenim kartonom).

Sudac pozicioniran iza incidenta nije prepoznao ovaj nepromišljen i nesportski pokret koji ugrožava sigurnost suparnika te dodijelio žuti karton gostujućem igraču br. 9.

Nakon analize incidenta i pregleda svih dostupnih kamera smatramo da je VAR morao intervenirati te da je igrač morao biti isključen iz igre.

Situacija br. 4: RIJEKA – HAJDUK (53. minuta); kazneni udarac

Kontakt ruke i lopte gostujućeg braniča unutar vlastitog kaznenog prostora smatra se prekršajem kažnjive igre rukom sljedećim razmatranjima Pravila nogometne igre:

– ⁠Pozicija ruke jasno proširuje tijelo braniča i

– ⁠Kretnja ruke u smjeru lopte prije kontakta.

Sudac nije prepoznao u terenu za igru ove elemente kažnjivosti te je dozvolio nastavak igre. Nakon obaveznog Protokolom pregleda incidenta VAR ispravno preporučuje sucu pregled situacije zbog dosuđivanja potencijalnog kaznenog udarca.

Sudac brzo ispravno interpretira Pravilo i dosuđuje kazneni udarac nakon pregleda snimke.

U skladu s našim tehničkim smjernicama podsjećamo na sličnu situaciju u prošlogodišnjem prvenstvu 28. kolo Slaven Belupo – Hajduk kada je, također igrač, skrenuo loptu prema suigraču, a ovaj počinio prekršaj igre rukom pokretom ruke prema lopti. Kazneni udarac je dosuđen u tom incidentu nakon intervencije VAR-a.

Situacija br. 5: RIJEKA – HAJDUK (90. + 14. minuta); kazneni udarac

Napadač domaće momčadi br. 77 prvi je odigrao loptu prije nego što je branič gostiju br. 14, koji je pokušao igrati loptom ali zakašnjelo, desnom nogom udario nogu suparničkog napadača. Sudac ovaj incident nije ispravno procijenio i dopustio je nastavak igre.

Nakon pregleda incidenta i potencijalnog kaznenog udarca VAR je uočio jasan prekršaj braniča unutar vlastitog kaznenog prostora.

VAR intervenciju smatramo ispravnom i opravdanom kao i konačnu odluku suca o dosuđivanju kaznenog udarca.

Također je analiziran izazov u napadačkoj akciji (APP) prije incidenta u kaznenom prostoru. Duel i kontakt dvojice igrača u borbi za poziciju ne smatramo dovoljnim za klasificirati kao jasan prekršaj.

Jednako tako treba napomenuti da je sudac imao propuste kod izricanja disciplinskih mjera (opomena) te je u 12. minuti propustio opomenuti gostujućeg igrača br. 9, a u 68. minuti domaćeg igrača br. 6 (u oba slučaja zbog preoštre igre).

Na preostale dvije utakmice četvrtfinala HNK Varaždin – Gorica i Dinamo – Kurilovec nije bilo izazova ili incidenata koje zahtijevaju dodatna objašnjenja.