Stigla je potvrda: Matija Frigan novi je igrač talijanske Parme

Prošle sezone zabio je 13 golova i upisao dvije asistencije u 39 nastupa.

Za njega je interes pokazao i Hull City Sergeja Jakirovića, no zbog zabrane transfera posao nije realiziran. Njegov novi klub, Parma, prošlu sezonu je završila na 16. mjestu Serie A.

Frigan, koji je u Westerlo stigao 2023. iz Rijeke za 5.5 milijuna eura, donijet će bivšem klubu i dodatnu zaradu – zahvaljujući klauzuli o 10% profita od iduće prodaje, Rijeka će inkasirati oko 450 tisuća eura.