Stigao je kao veliko pojačanje u Rijeku, a sada je poslan na posudbu

Bugarski veznjak ove je sezone odigrao svega 73 minute, i to u pretkolima Konferencijske lige te u SuperSport Kupu, pa je zbog velike gužve na njegovoj poziciji klub odlučio da ode na posudbu u Lokomotiv Sofiju do kraja sezone, prenosi tportal.

Novi branič Rijeke: ‘Na terenu sam kao pas koji nikada ne odustaje’

Jankov s Rijekom ima ugovor do ljeta 2026., a njegov će se status ponovno razmatrati na kraju sezone, posebno ako dođe do promjena u veznom redu Riječana.