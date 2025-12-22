Stanković se vratio u Crvenu zvezdu nakon tri godine

Podijeli :

(AP Photo/Darko Vojinovic) via Guliver Image

Dejan Stanković ponovno je na Marakani – nakon tri godine i četiri mjeseca opet je preuzeo ulogu šefa stručnog stožera Crvene zvezde. Na predstavljanju je pohvalio igrački kadar, a posebno članove uprave koji su sjedili uz njega.

„Računam na sve igrače. Igrački kadar je odličan. Uvijek može bolje, ali ova ekipa za stolom vrlo je uigrana“, rekao je Stanković, pritom misleći na upravu.

„Znaju što Zvezdi nedostaje i ne vjerujem da ćemo se razilaziti u mišljenjima. Do ljeta su ovom sastavu potrebne jedna ili dvije kockice kako bi se mozaik posložio.“

Stanković je nedavno smijenjen i u Rusiji – nakon slabijih rezultata s moskovskim Spartakom došlo je do raskida ugovora. U Crvenu zvezdu vraća se u trenutku kada je momčad pokazala brojne slabosti i trenutačno se nalazi na drugom mjestu prvenstvene ljestvice, s bodom manje od Partizana, uz olakotnu okolnost da su crno-bijeli u posljednjem kolu prvog dijela sezone poraženi od IMT-a.

„Ne bih se sada usudio govoriti o manama ove momčadi. Svatko ima svoju viziju i ideje. Počeli smo s analizom, a kad krenem s radom, kroz treninge ću uočiti nedostatke. Nastojat ću ih što prije ispraviti.“

Stanković će službeni debi imati u Europskoj ligi protiv Malmöa 22. siječnja u Švedskoj, a u tom je natjecanju prolazak u nokaut-fazu gotovo osiguran.

„Vlada je ostavio dobru situaciju. Potrebna je sitnica za šesnaestinu finala, a dvije pobjede za osminu finala. Jedva čekam. Lopta je okrugla, to sam naučio kroz godine – jedan aut može promijeniti sve.“