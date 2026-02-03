Stanišić se za vikend vratio utakmicama, a sada se ponovno ozlijedio!

Podijeli :

HMBxMedia FernandoxSoares via Guliver

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić (25) doživio je neugodan trenutak na treningu Bayerna uoči nedjeljne bundesligaške utakmice protiv Hoffenheima.

Tijekom prvog treninga ovog tjedna, u jednoj borbi za loptu Jonathan Tah je nenamjerno stao Stanišiću na desno stopalo, upravo ono na kojem je krajem siječnja imao ozljedu ligamenata gležnja.

Stanišić je nakon sudara šepajući otišao do ruba terena i neko vrijeme ležao na travnjaku. Nakon isprike suigrača i tretmana klupskog fizioterapeuta vratio se u trening, no nekoliko minuta kasnije morao je prekinuti rad i ranije otići u svlačionicu.

Koliko je ozljeda ozbiljna i hoće li Stanišić ponovno izbivati s terena zasad nije poznato. Podsjetimo, hrvatski branič se tek prošlog vikenda vratio na teren nakon oporavka i odigrao utakmicu u remiju protiv HSV-a (2:2), pa je ovaj incident izazvao dodatnu zabrinutost u bavarskom klubu.

Bayern u nedjelju od 17:30 dočekuje Hoffenheim Andreja Kramarića, a status Stanišića za tu utakmicu još je neizvjestan.

