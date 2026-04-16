Stanišić se osvrnuo na okršaj s Rüdigerom: ‘Možda je dovoljno muško da to prizna’

Podijeli :

Michael Nibel via Guliver

Hrvatski reprezentativac Josip Stanišić bio je u početnoj postavi Bayerna u uzvratu četvrtfinala Lige prvaka protiv Reala.

U 42. minuti uključio se u jednu napadačku akciju, no nakon duela s Antoniom Rüdigerom ostao je na travi i previjao se. Sudac Slavko Vinčić nije dosudio prekršaj, a Real je u nastavku iste akcije stigao i do trećeg pogotka.

Na poluvremenu ga je trener Vincent Kompany odlučio izvesti iz igre i ostaviti u svlačionici, pa hrvatski branič nije nastavio susret u drugom dijelu.

Nakon utakmice, Stanišić je bio jako ljut na zvijezdu Reala koju nije štedio u izjavi. Kako prenosi njemački Kicker, njegove će riječi itekako odjeknuti.

“Ne moram govoriti o tome što se dogodilo dok sam bio na tlu. Možete pitati njega, ali po mom mišljenju to je potpuno neprihvatljivo. Izgovorena je samo jedna riječ, dvaput – možete pitati njega samog – možda je dovoljno muško da to prizna. Ne želim ništa govoriti jer nisam netko tko želi zlu krv. Ne shvaćam to osobno. To se događa u žaru trenutka. Ali mislim da to nije prihvatljivo”, rekao je Stanišić.