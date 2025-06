Stanišić o Gibraltaru: U nogometu je sve moguće, bit ćemo usredotočeni od prve sekunde

Podijeli :

(AP Photo/Darko Bandic) / Guliver Images

Hrvatska reprezentacija otvara kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u petak protiv Gibraltara u gostima, a u ponedjeljak dočekuje Češku u Osijeku. Obje utakmice igraju se od 20:45. Na konferenciji za medije uoči utakmica govorio je Josip Stanišić.

Kako je bilo osvojiti titulu s Bayernom?

“Sretan sam što sam opet prvak, htjeli smo i više. Lijepo je opet osvojiti ligu, za mene je to već peta zaredom. Ovu sezonu smo već zaboravili i gledamo naprijed.”

Peta osvojena liga zaredom…

“Ne razmišljam o tome, gledam unaprijed, posebno sada ovu sezonu sam bio ozlijeđen pa sam se vratio. Sretan sam što sam fit i što mogu igrati. Dobro sam odigrao zadnje utakmice i želim da u budućnosti igram kako znam. Sada je Svjetsko klupsko prvenstvo gdje želimo otići do kraja.”

Kako je raditi s Vincentom Kompanyjem?

“Jako puno mi znači, prvi trener koji mi je iskreno rekao da zna što znam i da od mene puno očekuje. Lijepo je bilo igrati. Ozljeda me malo izbacila iz takta, bio sam četiri, pet mjeseci van stroja, to me zaboljelo što nisam mogao pomoći ekipi. Sretan sam bio kada sam se vratio i nadam se da će u budućnosti tako ostati.”

Komentar na finale Lige prvaka?

“Nitko nije očekivao da će biti takva utakmica, da će biti 5:0, ali mislim da se malo predvidjelo po pitanju forme, kako je PSG igrao zadnjih mjeseci. Kramarić je htio reći da će biti 5:0, ali nije htio prema respektu prema Interu pa je rekao 3:0.”

Inter je na putu do finala izbacio Bayern…

“Nisam ni htio gledati finale jer znam da smo mogli biti tamo. Tada nas je dosta falilo, nismo imali ni sreće. Ne znamo kako bi prošlo s Barcom, ali imam osjećaj da smo mogli proći da smo na 100 posto. Ali to je prošlost, Inter je zasluženo igrao finale. Mi smo svi imali san igrati na domaćem terenu.”

Zašto se Inter raspao?

“Mislim da je PSG bio puno bolji, jednostavno su bili od prve sekunde borbeni, htjeli su pobijediti utakmicu, znali su da se igra 90 minuta, ali kada brzo povedeš 2:0, taj osjećaj za pobjedu je puno, puno viši. Mislim da se kod Intera vidjelo da nema vjere u preokret, možda su očekivali nervoznije Parižane jer nisu nikada ranije osvojili. Ne znam kako su se mogli tako raspasti, znamo da Talijani se znaju boriti i igrati jaku obranu. Inter nije imao ni dvije šanse, PSG je igrao svoj nogomet, najbolji koji je imao.”

Slijedi Gibraltar…

“Nikada ne možete reći hoće li se pobijediti, u nogometu je sve moguće, bit ćemo usredotočeni od prve sekunde pa ćemo vidjeti. Svi znamo za što igramo, za Svjetsko prvenstvo. Većina zna kakav je osjećaj biti tamo, imamo dosta motiva za ove utakmice.”

Poznajte dosta čeških igrača iz Bundeslige?

“Dosta igrača imaju u Bundesligi, imaju kvalitete, osobno znam kakvi su, gdje su jaki. Tu im možda možemo malo nešto uzeti, ali prvo ćemo se usredotočiti na Gibraltar. Protiv Češke će biti teže, no nema kalkuliranja, idemo na dvije pobjede. Respekt prema obje ekipe, ali idemo na pobjede.”