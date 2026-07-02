Srna uoči Portugala: ‘Hrvatska je turnirska momčad, znamo patiti i preživjeti’

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Gleb Soboliev / PressFocus /NEWSPIX.PL --- newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL via Guliver Image

Darijo Srna i danas se dobro sjeća 25. lipnja 2016., dana kada je kao kapetan hrvatske reprezentacije odigrao svoju posljednju, ukupno 134. utakmicu u nacionalnom dresu. Hrvatska je tada u osmini finala Europskog prvenstva ispala od Portugala nakon pogotka Ricarda Quaresme u 117. minuti, a Portugalci su kasnije osvojili naslov europskih prvaka.

Uoči novog okršaja Hrvatske i Portugala u nokaut-fazi Svjetskog prvenstva, bivši hrvatski kapetan u razgovoru za portugalsku A Bolu poručio je kako prema portugalskoj reprezentaciji ne osjeća nikakvu ogorčenost. Hrvatska i Portugal u petak od 1 sat igraju susret šesnaestine finala Svjetskog prvenstva.

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“Naravno, bila je to vrlo bolna noć za mene i za Hrvatsku. Vjerovali smo da imamo momčad koja može daleko dogurati na tom Euru. No Portugal je pobijedio i na kraju postao prvak Europe. To zaslužuje poštovanje. Bila je to moja zadnja utakmica za Hrvatsku i zato će mi uvijek biti posebna, ali na nju se osvrćem s ponosom, a ne s bilo kakvom ljutnjom”, izjavio je Srna.

Iako priželjkuje prolazak Hrvatske, ističe da dvoboj ne doživljava kao priliku za osvetu. Smatra da Portugal dosad nije pokazao puni potencijal, ali upozorava na njegovu individualnu kvalitetu.

“Portugal ima golemu individualnu kvalitetu i može riješiti utakmicu u svakom trenutku. Možda dosad nisu uvijek pokazali sav svoj potencijal, ali svi znaju koliko su opasni”, kaže Srna, podsjećajući na snagu Hrvatske na velikim natjecanjima.

“I Hrvatska je turnirska momčad. Znamo patiti, boriti se i preživjeti u teškim utakmicama. Ne bih to nazvao osvetom. Godina 2016. je povijest. Ovo je nova utakmica, novo Svjetsko prvenstvo i nova prilika.”

U razgovoru se osvrnuo i na svoj odnos s Ukrajinom, u kojoj je proveo najveći dio igračke karijere i danas obnaša dužnost sportskog direktora Šahtara. Istaknuo je da tu zemlju smatra svojim drugim domom te da ni nakon početka rata nije razmišljao o odlasku.

“Ukrajina mi je dala karijeru, navijače, trofeje i život. Kad vam netko toliko pruži, ne možete nestati u trenutku patnje. Pomaganje Ukrajini za mene nije dužnost, to je ono što osjećam u srcu”, kaže Srna, koji je postao aktivan član Zaklade Rinata Ahmetova, nazvane po predsjedniku Šahtara.

Govorio je i o humanitarnom radu zaklade te svojoj ulozi u pružanju potpore Ukrajini tijekom rata.

“To je jedna od najvažnijih humanitarnih organizacija u Ukrajini. Donirala je već više od 350 milijuna eura za pomoć civilima. Ja svojim glasom i mrežom kontakata pokušavam dati vidljivost tom radu, kako svijet ne bi zaboravio na Ukrajinu”, napominje.

Na pitanje o favoritima u predstojećem dvoboju Hrvatske i Portugala nije želio izdvojiti nijednu reprezentaciju, iako priznaje da mnogi zbog kvalitete pojedinaca prednost daju Portugalu.

“Na papiru, mnogi će možda reći da je Portugal favorit zbog brojnih vrhunskih igrača koje ima. Ali u ovakvoj utakmici ne vidim veliku razliku. Hrvatska poštuje Portugal, ali se nikoga ne boji. Za mene je ovo potpuno izjednačeno, šanse su 50-50. Detalji, mentalitet i ključni trenuci odlučit će pobjednika”, smatra bivši kapetan Vatrenih.

Srna se dotaknuo i Luke Modrića te Cristiana Ronalda, dvojice nogometnih velikana za koje bi ovo moglo biti posljednje Svjetsko prvenstvo. Naglasio je da obojica zaslužuju posebno poštovanje zbog svega što su ostvarili tijekom svojih karijera.

“U Hrvatskoj je Modrić više od nogometaša. On je simbol naše zemlje i jedan od najvećih igrača u našoj povijesti. Naravno, ljudi mogu analizirati utakmice, ali poštovanje prema Luki nikada se neće promijeniti. Slično vidim i Cristiana u Portugalu. Može se raspravljati o taktici, minutaži ili formi, to je normalno u nogometu. No igrači poput Cristiana i Luke zaslužili su jednu posve drugu razinu poštovanja. Oni su legende”, zaključuje Srna.