Navijači Partizana nakon poraza od Zvezde razbili svlačionicu, trener je ozlijeđen!

Podijeli :

Guliver images

Prema informacijama Sport Kluba s lica mjesta, na stadionu u Humskoj bilo je incidenata nakon poraza Partizana od Crvene zvezde s 4:0.

Navijači su razbili svlačionice trenera i igrača na izlazu s istoka, a loše je prošao i trener crno-bijelih Aleksandar Stanojević – zadobio je lakše ozljede, ima flaster iznad obrve i preko nosa.

Navijači su tijekom utakmice uzvikivali “Stanoje, odlazi”, a Partizan je protiv Zvezde doživio najuvjerljiviji poraz od 1998. godine.

“Nezadovoljni navijači razbili su staklo, ono me udarilo i to je to, nije bilo ničega osim toga, nikakvog sukoba”, rekao je Stanojević koji je kazao i da je htio izaći pred novinare nakon ovako uvjerljivog poraza koji je okarakterizirao kao sramotnim.

Zvezda se s pobjedom u velikom derbiju zadržala u vrhu s 22 osvojena boda iz osam utakmica, dok je Partizan tek deveti, sa svega 11 bodova.