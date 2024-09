Jakirović srpskim novinarima: ‘Dinamo i Zvezda nisu autsajderi u Ligi prvaka’

Podijeli :

xxRonaldxGorsicx via Guliver

Nakon smjene u Dinamu, Sergej Jakirović otišao je u rodni Mostar, a tamo je dao intervju za srpski Mozzart Sport.

Glavni povod intervjua bio je Cherif Ndiaye, senegalski napadač koji je u dresu Crvene zvezde zabio hattrick Partizanu. Prije godinu dana stigao je na Marakanu za četiri milijuna eura.

Početkom 2019. godine stigao je na probu u Goricu i odmah oduševio Sergeja Jakirovića, koji je tada vodio Goricu.

“Došao je u siječnju 2019. na početku zimskih priprema, već na inicijalnom testiranju sam vidio da je izdrživ, da može puno trčati. Nakon dva-tri dana treninga tražio sam Mindaugasa Nikoličiusa da ga potpišemo.

On me pogledao i oprezno pitao: “Zašto da ga potpišemo ako imamo još 12 dana probe?” Rekao sam mu da nam kreću prijateljske utakmice, da će nam ga netko ukrasti ako vide kako dobro igra”, otkrio je Jakirović.

Nezaobilazna tema bila je i Liga prvaka.

“To su veliki problemi, navikao si imati posjed, da si dominantan. Braniči ti igraju na velikom prostoru, treba ti dosta posjeda i pritiska na loptu. U Ligi prvaka to se mijenja, ne bih rekao da su Dinamo i Zvezda autsajderi, ali jesu u podređenom položaju.

Ekipe protiv kojih igramo navikle su na igranje Lige prvaka, osvajaju jaka prvenstva, imaju veće budžete, a samim time i skuplje igrače. To se ne može usporediti, zato smatram da je ogroman uspjeh za svaki klub iz ove regije ulazak u Ligu prvaka. To nama protivnički treneri i govore. Čestitaju nam na tim uspjesima jer znaju i oni koliko je teško ući u to društvo”, objasnio je bivši trener Dinama.