Srbija službeno dobila novog izbornika

REUTERS/Daniel Becerril via Guliver

U četvrtak je Veljko Paunović i službeno imenovan za novog izbornika srpske nogometne reprezentacije.

Paunović je na toj dužnosti zamijenio Dragana Stojkovića Piksija, koji je podnio ostavku nakon 0-1 domaćeg poraza od Albanije u Leskovcu ranije ovog mjeseca, a s vodstvom Srpskog nogometnog saveza (FSS) je dogovorio suradnju do kraja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

“Šanse za plasman i dalje postoje, a upravo zato je Veljko Paunović, zajedno sa svojim stručnim stožerom, prihvatio predvoditi nacionalni tim u mečevima protiv Engleske i Latvije”, objavio je FSS.

Milošević brutalno iskren: ‘Srbija je mogla napraviti neke stvari kao Hrvati, slična škola, isti mentalitet…’ VIDEO / Srbija primila gol s centra pa preokrenula i izbjegla blamažu protiv Andore

Srbija će 13. studenoga gostovati kod Engleske, dok će tri dana kasnije ugostiti Latviju. Uoči tih susreta Srbija se nalazi na trećem mjestu u skupini K s 10 bodova, iza Engleske koja je s 18 bodova osigurala prvo mjesto i izravni plasman na SP, a jednim manje od druge Albanije s kojom će se boriti za drugo mjesto koje vodi u dodatne kvalifikacije.

“Razgovore o njegovom dugoročnom ugovoru nastavit ćemo po završetku ovih utakmica, bez obzira na njihov ishod”, izjavio je glavni tajnik FSS-a Branko Radujko.

Inače, Paunović je kao izbornik mlade reprezentacije Srbije 2015. godine na Novom Zelandu osvojio naslov svjetskog prvaka.

