Srbija se potpuno primakla Hrvatskoj nakon nove Hajdukove blamaže

Ante Čizmić Cropic by Guliver

Hajduk je doživio novi europski debakl, ispavši u trećem pretkolu Konferencijske lige od albanskog Dinamo Cityja iz Tirane.

Nakon što je na Poljudu slavio 2:1, Hajduk je u uzvratu izgubio 3:1 nakon produžetaka, iako se smatralo da ima znatno jaču i iskusniju momčad. Prema Transfermarktu, vrijednost Splićana procjenjuje se na 37,93 milijuna eura, gotovo šest puta više od 6,6 milijuna koliko vrijedi albanska momčad.

Ovaj uspjeh Dinama iz Tirane, najveći u zadnjih 35 godina, donio im je plasman u play-off protiv poljske Jagiellonije. S druge strane, Hajdukov poraz pogoršao je hrvatsku situaciju na UEFA-inoj ljestvici državnih koeficijenata. Hrvatska je s koeficijentom 22.375 pala na 21. mjesto, ispod Cipra (26.912) i Izraela (27.000), a povratak u europski Top 20 trenutno izgleda daleko.

[📊 UEFA Country Ranking – as of 14 Aug] 🇵🇱 Poland has almost caught 🇳🇴 Norway on 12th! 🇮🇱 Israel overtakes 🇨🇾 Cyprus on 19th. 🇭🇺 Hungary overtakes 🇷🇴 Romania on 23rd. 🇧🇬 Bulgaria overtakes 🇷🇺 Russia on 29th. … pic.twitter.com/gl0W6F6sdc — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2025

U Europi su Hrvatskoj ostala samo dva predstavnika – Dinamo, koji je zahvaljujući visokom klupskom koeficijentu izravno osigurao skupinu Europa lige, i Rijeka, koja će igrati najmanje skupinu Konferencijske lige. Svaki njihov bod dijelit će se na četiri, koliko je hrvatskih klubova započelo sezonu u Europi.

Hrvatski uspjeh mogao je biti još veći da je Hajduk izborio europsku skupinu, no ispadanje od Dinama iz Tirane i pobjeda Partizana nad Hibernianom približili su Srbiju na samo 0.375 bodova zaostatka (22.000). Iako je Partizan ispao, Crvena zvezda i dalje može donijeti bodove Srbiji, a blizu Hrvatskoj su i Mađarska (21.875) te Rumunjska (21.625), obje s više predstavnika u Europi.