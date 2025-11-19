Srbija je prva na ljestvici koju nitko nije htio vidjeti, blizu su i Slovenci

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver

Europske kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo su završene. Prvoplasirane reprezentacije izborile su izravan odlazak na turnir u SAD-u, Kanadi i Meksiku, dok će drugoplasirani tražiti prolaz kroz dodatne kvalifikacije.

Portal Football Meets Data objavio je listu najjačih reprezentacija prema FIFA-inoj ljestvici koje su već ostale bez izgleda za plasman na Mundijal.

Na vrhu te liste nalazi se Srbija, trenutačno 37. na svijetu. Srbija je u svojoj skupini završila iza Engleske i Albanije te tako ostala bez mogućnosti putovanja na SP. Slijede je Nigerija, Mađarska i Grčka, koje su također ostale bez šansi za nastup na najvećem nogometnom natjecanju.