Sportski direktor Milana: Spremni smo dovesti Modrića, a evo što me odmah pitao

Nakon Svjetskog klupskog prvenstva, što mu je posljednje natjecanje u Realovu dresu, kapetan hrvatske reprezentacije trebao bi postati novi igrač velikana sa San Sira. Nagovijestio je to i sportski direktor kluba Igli Tare.

Tare (51), bivši kapetan albanske reprezentacije, preuzeo je u svibnju funkciju sportskog direktora u Milanu, nakon što je 15 godina obnašao istu dužnost u Laziju, gdje je bio i igrač.

“Spremni smo dovesti Luku Modrića, potrebni su nam novi vođe. Razgovarao sam s njime i vidio čovjeka s izraženom željom da ostane kompetitivan. Njegov dolazak bio bi ključan za momčad koja treba igrača kao što je on, za tim koji treba lidera. Radimo na tome”, rekao je Tare i dodao:

“Pitao me hoćemo li biti konkurentni. Osvojio je šest Liga prvaka i odmah želi voditi tim. To je važno zbog toga što će prenijeti na momčad u smislu mentaliteta, vodstva i profesionalnosti. To što je navijač Milana čini ovu priču još uzbudljivijom.”

Podsjetimo, Milan će u sljedećoj sezoni voditi Massimiliano Allegri, trener koji je klubu 2011. donio titulu prvaka Italije, a s Juventusom osvojio još pet naslova. Talijanski mediji već su pisali o njegovim prvim potezima, a u tom kontekstu isticali su i Luku Modrića, kojem uskoro istječe ugovor s Realom, čiji je član od 2012. godine.

“Može li Allegri u Milanu ponoviti ono što je Conte napravio u Napoliju? Zašto ne? Prvi koraci u prijelaznom roku ukazuju na jačanje veznog reda i fokus na iskustvo. Luka Modrić je praktički dogovoren, a službena potvrda očekuje se nakon što se hrvatski kapetan vrati s klupskog Svjetskog prvenstva.

Modrić 9. rujna puni 40 godina, ali Milan u sezoni 2025./26. igra isključivo u Italiji, bez europskih natjecanja, i netko poput Modrića u Serie A može činiti razliku čak i uz ograničenu minutažu. Neće igrati uvijek i svaku utakmicu, moguće je da bude zamijenjen ili da ulazi s klupe, ali Modrić će itekako ostaviti trag i povremeno bljesnuti, jer klasni igrači znaju kako nadmudriti godine”, naveli su iz La Gazzetta dello Sporta.