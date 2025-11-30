Sportski direktor Milana o Modrićevom ugovoru: ‘Postoji opcija…’

Podijeli :

Carabellix via Guliver

Od dolaska u Milan, Luka Modrić odmah je postao jedan od ključnih igrača momčadi i Serie A, pa je sve više upita gdje će nastaviti karijeru nakon što mu na kraju sezone istekne ugovor.

Sportski direktor Igli Tare potvrdio je da Milan želi zadržati Modrića još barem godinu dana.

Talijani kritizirali Modrića nakon velikog slavlja Milana: ‘Jednom godišnje dopušteno je biti lud’

U postojećem ugovoru postoji opcija produljenja, a Rossoneri vjeruju da će je hrvatski kapetan prihvatiti. Modrić je, zahvaljujući iskustvu i mirnoći u igri, donio momčadi ono što je dugo nedostajalo te postao jedna od ključnih figura Piolijeva sustava.

“Nadamo se da će Luka Modrić odlučiti ostati s nama. U ugovoru postoji opcija produženja na još jednu godinu”, rekao je Tare.

Očekuje se da će naredni tjedni donijeti rasplet pregovora, dok navijači već priželjkuju da Modrić i sljedeće sezone ostane u crveno-crnom dresu.