Sportski direktor Dinama otkrio hoći li dovesti Livakovića te kakav je status Stojkovića i Mudražije

Ovog tjedna započeo je zimski prijelazni rok u Hrvatskoj, a iako je na Maksimiru zasad mirnije nego prošlog ljeta, u Dinamu nema manjka tema. Spominje se mogući povratak Dominika Livakovića, kao i drugi ulazni i izlazni transferi.
Dominik Livaković najveća je priča ovog prijelaznog roka. Možete li otkriti nešto više o njegovu eventualnom dolasku i pregovorima?
“Čim se otvorila mogućnost dolaska naše proslavljene „jedinice“ i reprezentativnog vratara Dominika Livakovića, apsolutno svi u klubu krenuli smo u ostvarivanje te ideje. Postigli smo dogovor s Dominikom i nadamo se da će Fenerbahçe zaključiti da je najbolje za sve da Livaković trajno završi u Dinamu.
Fenerbahçe i Dinamo imaju iznimno korektne odnose već dugi niz godina i vjerujemo da ćemo na kraju postići dogovor. Moram istaknuti da je ovo iznimna situacija, ali ako se ne ostvari, sigurni smo da će Nevistić, Filipović i Zagorac opravdati „jedinicu“ Dinama. O drugim vratarima ne razmišljamo.”
Dosta se priča i o dolasku Tabinasa. S obzirom na to da je ove sezone imao vrlo malu minutažu u Vukovaru i da nije talent od 17 godina, što je kod njega potaknulo Dinamov interes?
“Ne znam što je vama mlado, ali 23-godišnjak je vrlo mlad igrač. Karijera se u današnjem nogometu znatno produžila, a i nekada je igrač s 23 godine bio vrlo mlad. Tabinas je prošle godine bio najbolji bek Druge lige, a na početku ove sezone u Prvoj ligi dokazao je da u nekim elementima može biti dominantan na terenu. To smo vidjeli i na Maksimiru.
Iznad svega, vjerujemo da može puno napredovati, osobito jer je riječ o mladom i iznimno ozbiljnom čovjeku. Nije igrao jer je slomio ruku i normalno je da je povratak nakon duže ozljede težak. Bio je predodređen da dođe na ljeto, ali kako je Pierre-Gabriel otišao, a Valinčićev povratak traje duže od očekivanog, odlučili smo anticipirati i dovesti ga sada.
Trenutačno smo u završnoj fazi procesa njegova dovođenja iz Vukovara jer vjerujemo da će se ovako lakše prilagoditi, a sigurni smo da će dugoročno postati bitan igrač za Dinamo. Nogomet poznaje milijun priča u kojima su tzv. „mali igrači iz malih liga“ postali puno „veći od velikih igrača iz velikih liga”.”
Marko Soldo i Robert Mudražija igrači su koji su došli uoči ove sezone, ali prije nego što je Zvonimir Boban ušao u klub. Nisu dobili previše šansi. Kakav je njihov status i računa li se na njih?
“Vrijedi istaknuti da su to iznimno pošteni i ozbiljni profesionalci. Konkurencija je velika i teško je ponekad dobiti minutažu, pogotovo u našem veznom redu. Soldo je u posljednjih mjesec dana dobio ozbiljnu minutažu. Startao je protiv Betisa, zamijenio Mišića protiv Lokomotive i sve je to odradio sjajno.
Za Roberta je situacija nešto teža jer je on puno više druga špica u sustavu 4-2-3-1, pa mu nije bilo lako uklopiti se u naš sustav 4-3-3. Smiješno je da se uopće dovodi u kontekst koga smo doveli ovo ljeto ili tko je ovdje bio od ranije.
Navijače su posebno uzbudile špekulacije o potencijalnom odlasku Stojkovića. Što se s tim događa? Zašto je klub, ako je to istina, prihvatio relativno nisku odštetu i to od kluba iz Emirata?
“Sve su nas posebno uzbudile i odluke da Baturina, Petković, Sučić, prije toga Modrić, Kovačić i drugi, odu iz Dinama. Tako je bilo i tako će uvijek biti, u svim klubovima, pa i u Dinamu. Luka ove jeseni nije bio standardan, odigrao je dobrih utakmica, ali je imao oscilacije za koje se nadamo da su prošlost.
Ponudu smo predstavili igraču i njegovu menadžeru jer je to uobičajena procedura, ali Luka je odlučio ostati i pomoći Dinamu u ostvarivanju zacrtanih ciljeva. Za nas je to završena priča. Luka je iznimno talentiran nogometaš i nadamo se da će ostvariti sve svoje potencijale.”
Gdje je Juan Cordoba, koji je u potpunosti nestao s radara?
“Juan Cordoba vratio se iz Kolumbije nakon operacije i rehabilitacije. To koljeno izgleda dobro. Dr. Smodek i liječnička služba zadovoljni su obavljenom operacijom i postoperativnom terapijom. Trenira dozirano s prvom momčadi. Očekujem da za mjesec i pol dana bude konkurentan za utakmicu.”
Jeste li zadovoljni kako balansirate s mladim igračima koji trebaju napraviti prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet?
Ponavljam, nitko od nas u klubu – od trenera Kovačevića do bilo kojeg normalnog Dinamovca – nije sretniji od situacije u kojoj igrač iz naše škole istrči u prvom sastavu i zaigra na Maksimiru. Stvar je u tome da to mogu samo rijetki i da to moraju zaslužiti igračkom kvalitetom, a ne samo time što su prošli Dinamovu školu nogometa.
Vezano uz to – Mikić je dobio šansu tek kada gotovo nitko više nije ostao tko bi mogao pokrpati tu poziciju, dok su Jakirović i Živković u potpunosti ostali bez minutaže. Potonji je otišao u Vukovar na posudbu, što je s Jakirovićem? Kako spriječiti situacije u kojima igrači koji su očito zadovoljili sve selekcije ne „skupljaju prašinu“ u seniorima?
“Kako god da se igrači zovu i odakle god dolaze, oni moraju zaslužiti minutažu i biti bolji od drugih da bi igrali. Duboko vjerujemo da će B momčad, koju ćemo imati dogodine, biti najbolja priprema i najveća odskočna daska našim mladim igračima za prvu momčad. Pokazuje se da je sada iznimno težak skok iz juniora u prvu momčad i sigurni smo da će taj projekt donijeti mnogo Dinamu.”
U neke je igrače uložen ozbiljan novac, a njihov je doprinos zasad praktički zanemariv. Tu se ističu Gabriel Vidović i Gonzalo Villar. Postoji li plan kako ih „revitalizirati“ u drugom dijelu sezone? Je li to jedan od ciljeva postavljenih pred Kovačevića?
“Vidović i Villar iznimno su talentirani nogometaši i vjerujemo da nam mogu dati jako puno. Istina je da je njihova aklimatizacija zasad teža i kompleksnija. Ono što vam mogu reći jest da ozbiljno rade i ponašaju se profesionalno. Što se tiče Vidovića, vjerujemo da dugoročno može postati sjajna „osmica“ i na tome radimo.
Znamo da je njemu idealno igrati u sustavu 4-2-3-1, iza špice, ali kao dijete je igrao i „osmicu“, a njegovi su aerobni kapaciteti sjajni. Gonzalo posjeduje veliku klasu i poseban je igrač, vjerujemo da će proljeće donijeti drukčiju stvarnost i za njega.”
