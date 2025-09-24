Sportski direktor Barcelone stigao na Maksimir! Skautira najvećeg Dinamovog talenta

Podijeli :

Poznato lice našlo se u loži maksimirskog stadiona.

Utakmica Dinamo – Fenerbahče u 1. kolu Europske lige privukla je posebno zanimljivog gosta na Maksimir. U svečanoj loži pojavio se sportski direktor Barcelone, slavni Deco, u društvu poznatog nogometnog menadžera Andyja Bare, donose Sportske novosti.

Njegov dolazak povezuje se s mladim Portugalcem Cardosom Varelom (2007.), jednim od najvećih talenata maksimirskog kluba.

Varela je u Dinamo stigao početkom godine, a u lipnju potpisao ugovor do 2028.

Već je osvojio dvostruku krunu s kadetima i nastupao za mladu reprezentaciju Portugala.

Iako zasad ima skromnu minutažu u HNL-u, vjeruje se da bi protiv Fenerbahčea mogao dobiti priliku – upravo pred očima Barcelonina sportskog direktora.

Ipak, tu priliku nije dobio u prvoj postavi, ali će spremno čekati s klupe.