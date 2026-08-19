Spominjao se povratak u Europu, ali Nunez je donio drugačiju odluku

Spominjao se povratak u Europu i nova suradnja s Mohamedom Salahom, ali od toga neće biti ništa. Darwinu Núñezu karijera se nastavlja u Saudijskoj Arabiji, gdje će igrati za Al-Diriyah.
Urugvajski napadač ipak se neće vratiti u Europu. Kao jedna od mogućnosti spominjao se Trabzonspor, no Núñez ostaje u Saudijskoj Arabiji te odlazi na posudbu u Al-Diriyah.
U dogovoru nema opcije otkupa, a Al-Diriyah će preuzeti njegovu kompletnu plaću.
Núñez je prošle sezone u dresu Al-Hilala zabio samo devet golova u 24 utakmice. To mu je druga uzastopna sezona s manje od deset pogodaka. Prije toga, nastupajući za Almeriju, Benficu i Liverpool, pet je sezona zaredom imao dvoznamenkasti broj golova.
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