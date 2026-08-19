Spominjao se povratak u Europu, ali Nunez je donio drugačiju odluku

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AP Photo/Matilde Campodonico via Guliver

Spominjao se povratak u Europu i nova suradnja s Mohamedom Salahom, ali od toga neće biti ništa. Darwinu Núñezu karijera se nastavlja u Saudijskoj Arabiji, gdje će igrati za Al-Diriyah.

Urugvajski napadač ipak se neće vratiti u Europu. Kao jedna od mogućnosti spominjao se Trabzonspor, no Núñez ostaje u Saudijskoj Arabiji te odlazi na posudbu u Al-Diriyah.

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U dogovoru nema opcije otkupa, a Al-Diriyah će preuzeti njegovu kompletnu plaću.

Núñez je prošle sezone u dresu Al-Hilala zabio samo devet golova u 24 utakmice. To mu je druga uzastopna sezona s manje od deset pogodaka. Prije toga, nastupajući za Almeriju, Benficu i Liverpool, pet je sezona zaredom imao dvoznamenkasti broj golova.

🚨🇸🇦 Darwin Núñez to Al Diriyah, here we go! Verbal agreement in place between Saudi sides with Al Hilal. Loan until June 2027, salary covered but no buy option clause included in current agreement. Signatures still needed but deal in place with medical being booked. 🇺🇾 pic.twitter.com/NpHFcfgGf0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

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