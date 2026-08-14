Splitska publika nastavlja dominirati: Samo je jedna utakmica KL bila gledanija od Hajdukove

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Luka Kolanovic via Guliver

Hajduk je uvjerljivom pobjedom 4:0 protiv Žalgirisa izborio plasman u play-off Konferencijske lige, a utakmica na Poljudu još je jednom pokazala koliko velik interes vlada za europske nastupe splitskog kluba.

Susret je s tribina pratilo 20.229 gledatelja, što je bila druga najveća posjećenost na utakmicama kvalifikacija za Konferencijsku ligu ove sezone. Više gledatelja okupilo se samo u Bakuu, na utakmici između Qarabaga i kijevskog Dinama.

Treće mjesto po posjećenosti zauzela je utakmica Hammarbyja i Rakówa, upravo klubova koji su se nalazili u Hajdukovom dijelu ždrijeba.

🏟️ Top attendances from 🟢 UECL Q3, return legs pic.twitter.com/bOKgEhJ9Kg — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 14, 2026

Hajduk je tako osim uvjerljivog prolaska u završno kvalifikacijsko kolo upisao i još jedan zanimljiv europski podatak. Poljud je ponovno bio među najposjećenijim stadionima u kvalifikacijama Konferencijske lige, a samo je jedan susret privukao više gledatelja.