Špehar za SK: Naša liga je kvalitetna? Rezultati u Europi vam sve govore. Livaja nije krivac

Cizmic Cropix by Guliver

Hajduk se 15. sezonu u nizu oprostio od Europe već u kvalifikacijama. U uzvratu 3. pretkola Konferencijske lige bolji je bio Dinamo iz Tirane nakon produžetaka. U Europi tako ćemo ipak imati dva predstavnika, a to su Dinamo i Rijeka. Dinamo je u Europskoj ligi, a Rijeka će igrati Europsku ili Konferencijsku ligu (ovisno kako će proći protiv PAOK-a u play-off rundi).

Robert Špehar je za Sport Klub komentirao još jednu eliminaciju Hajduka. Dotaknuo se prvog poraza Gonzala Garcije, Ante Rebića, Marka Livaje te činjenice da imamo Dinamo i Rijeku u europskoj konkurenciji.

Kako ste vidjeli ovaj nastup Hajduka, koji je nažalost završio sa novim europskim ispadanjem?

“Vjerojatno kao svi ostali. Ostaje razočaranje i svima nam je krivo što Hajduk nije uspio. Nadali smo se da može doći do grupne faze Konferencijske lige, ali očigledno je da je Dinamo iz Tirane bio pretežak suparnik. Realnost je da je albanski sastav bio bolji u dvije utakmice i mislim da je zasluženo prošao, iako je bilo prijelomnih trenutaka u prvoj i drugoj utakmici.

Hajduk je mogao prelomiti u svoju korist i proći, ali bilo je situacija gdje je Dinamo mogao deklasirati. Ispao je i ovo je veliki podbačaj na samom startu sezone. Za ambicije i na kraju borba na samo jedan kolosijek, odnosno u prvenstvu je premalo. Pogotovo za navijački puk, koji Hajduk ima i koji ga prati s obzirom da je došao u Tiranu. Krivo mi je zbog navijača Hajduka, koji su bili u velikom broju. Možda više, nego navijača Dinama.

Hajduk nije doveo Rebića da bi samo igrao HNL, nego je imao svoje ambicije u Konferencijskoj ligi. Ovo je veliki kiks i podbačaj na startu sezone, a ovaj rezultat nije dobar za Hajduk i hrvatski nogomet. Svima je drago da je naše prvenstvo zanimljivo i o tome pričamo već pet ili šest godina s obzirom na borbu do zadnjeg kola, ali ostaje dvojba je li kvaliteta naših klubova podignuta ili je samo liga zanimljiva.

Činjenica je da nemamo nijednog našeg predstavnika u Ligi prvaka, da je Dinamo u Europskoj ligi zahvaljujući koeficijentu, da se Rijeka muči sa Shelbourneom i da Hajduk ne može proći Tiranu. Da ne kažem za svoj Osijek, koji spada u veliku četvorku i nema ga na europskoj karti. Toliko o tome je li naša liga manje kvalitetna ili ne.”

Garcia je nakon pozitivnih rezultata upisao prvi poraz kao trener.

“Garcia nije doveden da bi samo sudjelovao u prvenstvu. Ambicije kluba bile su da se plasira u Konferencijsku ligu. Ovo je jedan veliki kiks za klub i Garciju. Dinamo iz Tirane je treći ili četvrti klub u Albaniji, a Garcia ne može pobjeći od svoje odgovornosti.

Livaja je igrao od prve minute pa izašao pred kraj drugog (zamijenio ga Rokas Pukštas), a Rebić je ušao na startu prvog produžetka umjesto Šimuna Hrgovića.”

Kako vam se činio dvojac Livaja-Rebić?

“Rebić je dobio određenu minutažu i očito nije još spreman. Livaja je igrao, ali u ovom porazu ne bih nikoga istaknuo da je posebno kriv. Svi zajedno su podbacili, ali Livaja već nekoliko godina vuče Hajduk i jednostavno ne može sve sam. Nije bio na svojoj razini, ali ne može se ga se kriviti kao ni Rebića. Podbacili su svi igrači i trener te klub općenito.”

Ono što nas tješi je da nakon pet godina imamo dva naša predstavnika u Europi, odnosno gledat ćemo Dinamo i Rijeku.

“Da, naravno da je to lijepo. Međutim, počeli smo se tješiti sa takvim stvarima. Nekada je Dinamo igrao Ligu prvaka, a sada se tješimo da imamo dva predstavnika na startu sezone. Sretno Dinamu i Rijeci te mi je drago zbog Rijeke da je prošla, ali Hrvatska mora imati predstavnika u Ligi prvaka i onda možemo pričati o kvaliteti.”