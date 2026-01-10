Španjolski stoper službeno napustio Hajduk

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Hajduk je nakon samo pet mjeseci raskinuo posudbu sa španolskim stoperom.

“HNK Hajduk i Edgar Gonzalez dogovorili su prekid posudbe te se 28-godišnji stoper vraća u svoj matični klub Almeriju.

VIDEO / Zaboravljeni hajdukovac nastupio prvi put u sezoni i možda zabio gol za izjednačenje Evo za koliko Osijek može otkupiti Karačića od Hajduka na kraju sezone

Edgar je na Poljud stigao krajem kolovoza prošle godine, a za Bijele je upisao 8 službenih nastupa. Debitirao je u gostujućem porazu u Varaždinu, a posljednju utakmicu za Hajduk odigrao je u pobjedi protiv Lokomotive na Maksimiru.

Zahvaljujemo se Edgaru na njegovom angažmanu te mu ovim putem želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere”, prenosi službena stranica Hajduka.