Španjolski stoper službeno napustio Hajduk

Hajduk je nakon samo pet mjeseci raskinuo posudbu sa španolskim stoperom.

“HNK Hajduk i Edgar Gonzalez dogovorili su prekid posudbe te se 28-godišnji stoper vraća u svoj matični klub Almeriju. 

Edgar je na Poljud stigao krajem kolovoza prošle godine, a za Bijele je upisao 8 službenih nastupa. Debitirao je u gostujućem porazu u Varaždinu, a posljednju utakmicu za Hajduk odigrao je u pobjedi protiv Lokomotive na Maksimiru. 

Zahvaljujemo se Edgaru na njegovom angažmanu te mu ovim putem želimo puno sreće i uspjeha u nastavku karijere”, prenosi službena stranica Hajduka.

