Španjolski novinar koji prati Gironu: ‘Livaković se dogovorio s Dinamom, klub ga pušta’

Maciej Rogowski via Guliver Images

Iz Španjolske stižu informacije kako bi Dominik Livaković nekoliko dana prije službenog početka prijelaznog roka trebao napustiti Gironu i vratiti se u Dinamo.

Prema navodima španjolskog insajdera Nila Sole, hrvatski vratar dobio je zeleno svjetlo kluba da ranije napusti pripremni kamp te zaključi transfer u klub koji mu je već tjednima prva, a praktički i jedina opcija.

Isti izvor navodi kako će Livaković vrlo brzo spakirati stvari i zaputiti se u Zagreb radi potpisivanja ugovora. S obzirom na takve informacije, sve upućuje na to da su Dinamo i Fenerbahče ipak postigli određeni dogovor, moguće čak i oko trajnog transfera uz odštetu. Veliku ulogu u cijelom procesu ima i sam Livaković, koji navodno inzistira na povratku u Maksimir te je spreman odreći se znatnog dijela plaće koju mu jamči ugovor s turskim klubom.

S druge strane, i u redovima hrvatskog viceprvaka postoji snažna želja da se reprezentativni vratar ponovno nađe među vratnicama Dinama, a ključno pitanje ostaje dokle su Zagrepčani spremni ići u pregovorima s Fenerbahčeom.

Ako su informacije španjolskog novinara točne i Livaković doista iz Girone stiže izravno u Zagreb, čini se da je pronađen financijski okvir i model transfera koji je zadovoljio i tursku stranu.