Španjolska je u polufinalu SP-a! Isti junak opet spasio Furiju u zadnjim minutama

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AP Photo/Gregory Bull via Guliver

Nogometna reprezentacija Španjolske plasirala se u polufinale Svjetskog prvenstva, u Los Angelesu je u završnici došla do pobjede protiv Belgije od 2-1 (1-1).

Španjolska je povela nakon točno pola sata igre, a strijelac je bio Fabian Ruiz. Belgija je brzo poništila španjolsko vodstvo, u 41. minuti glavom je za 1-1 pogodio Charles De Ketelaere. Produžeci su bili na pragu, ali se ipak nisu dogodili. Nakon loše reakcije belgijskog golmana Lammensa na odbijenoj lopti je prvi bio Mikel Merino te je u 88. minuti zabio za konačnih 2-1 Španjolske.

Merino je bio španjolski junak i u osmini finala jer je tada u posljednjim sekundama susreta bio strijelac za 1-0 protiv Portugala.

Španjolska će u polufinalu igrati protiv Francuske koja je dan ranije pobijedila Maroko u četvrtfinalnom ogledu s 2-0. Francuski su strijelci bili Mbappe i Dembele tijekom drugog poluvremena. Utakmica Španjolska – Francuska igra se u Dallasu 14. srpnja, s početkom u 21 sat po srednjeeuropskom vremenu.