Španjolci tvrde: ‘Milan radi na produljenju ugovora s Modrićem, dobit će i povišicu’

Španjolci pišu hvalospjeve na račun Luke Modrića.

Hvalospjevi na račun Luka Modrić nakon svake utakmice u dresu AC Milan postali su gotovo uobičajeni, a posebno se pojačaju kada hrvatski veznjak zabije ili asistira. Upravo se to dogodilo na gostovanju kod Pise, gdje je pogotkom u 85. minuti donio pobjedu svojoj momčadi i ponovno završio u središtu pozornosti europskih medija.

O njegovoj formi raspisao se i španjolski AS, koji je tekst naslovio vrlo slikovito — “Modrić je životinja”.

“Možeš bez gotovo svega, osim bez Luke Modrića. Ako imaš sreću da ga imaš u svojoj momčadi. Ovog vikenda Juventus je izgubio od Intera, unatoč kontroverznim sudačkim odlukama, a utakmica Napolija i Rome završila je 2:2. Milan je zadržao nade u Scudetto zahvaljujući pogotku u 85. minuti koji je protiv Pise postigao osvajač Zlatne lopte iz 2018. godine”, navode Španjolci.

“S 40 godina veznjak hrvatske reprezentacije kreće se terenom s lakoćom i okretnošću mladića, ali njegova predanost i lukavost pripadaju veteranu čije je tehničko umijeće teško nadmašiti.”

AS se osvrnuo na njegovu statistiku dodavanja te iznio zanimljiv podatak: Modrić pronađe suigrača u 61,41 posto dodavanja, što je najbolji postotak među igračima na njegovoj poziciji ne samo u Serie A, nego i u svim ligama petice. To je jedan od razloga zašto Španjolci ne dvoje da Rossoneri žele Modriću ponuditi produžetak ugovora.

“Jasno je da klub već radi na produljenju ugovora na još jednu godinu, budući da mu sadašnji ugovor istječe na kraju sezone. Ugovor zapravo uključuje opciju produljenja, što bi donijelo i povećanje neto plaće na 4,5 milijuna eura (trenutno navodno zarađuje 3,5 milijuna eura godišnje) ako se Milan plasira u Ligu prvaka sljedeće sezone. S obzirom na stanje na ljestvici i njegovu ukupnu izvedbu, vrlo je malo dvojbi oko takvog raspleta, pa konačna odluka ovisi isključivo o Luki Modriću, koji bi je mogao donijeti prije nego što se pridruži hrvatskoj reprezentaciji za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Taj ključni potez u potpunosti je u njegovim rukama”, zaključuju Španjolci.