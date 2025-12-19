Španjolci pronašli krivca za Milanovo ispadanje u kojem je Modrić krenuo s klupe: ‘Opet je donio istu odluku…’

Nogometaši Milana ostali su bez plasmana u finale talijanskog Superkupa nakon poraza 2:0 od Napolija u polufinalu odigranom u Rijadu. Time su Rossoneri propustili priliku obraniti trofej osvojen prošle sezone protiv Intera, ističe španjolska Marca.
“Vijest se proširila prije prvog zvižduka suca. Massimiliano Allegri odlučio je ostaviti Luku Modrića na klupi i pustiti Jasharija kao ‘registu‘ (duboko postavljeni središnji vezni igrač koji diktira tempo igre, povezuje obranu i napad te započinje akcije preciznim, vizionarskim dodavanjima s pozicije odmah ispred središnjih braniča, djelujući kao kreativno središte momčadi). Toskanski trener donio je istu odluku u osmini finala talijanskog Kupa protiv Lazija, u utakmici u kojoj su ispali (1:0)”, napisali su Španjolci.
“Petnaest minuta prije kraja, Milan je u igru uveo Luku Modrića u pokušaju da preokrene rezultat utakmice, ali jedva su uspjeli stvoriti opasnost protiv dobro organizirane Napolijeve obrane. Napoli je bio blizu postizanja trećeg gola Hojlundovom akcijom vrlo sličnom onoj koja je dovela do gola. Napoli je u konačnici osigurao pobjedu, važnu pobjedu nakon dva uzastopna poraza od Benfice i Udinesea, te će u ponedjeljak igrati u finalu Superkupa”, zaključuje Marca.
