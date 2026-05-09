Španjolci otkrivaju: ‘Valverde je prošle godine udario Modrića!

Real Madrid prolazi kroz ozbiljnu krizu nakon fizičkog sukoba između Aureliena Tchouaménija i Federica Valverdea.
Prema pisanju španjolskih medija, francuski veznjak je tijekom incidenta ozlijedio urugvajskog suigrača, koji bi zbog problema s licem mogao propustiti sutrašnji El Clasico protiv Barcelone.
Cijela situacija dodatno je pojačala priče o lošoj atmosferi u svlačionici madridskog kluba, a u javnost su počeli izlaziti i detalji iz prošlosti.
Iñaki Angulo, jedan od najpoznatijih YouTubera koji prati Real Madrid, iznio je nove tvrdnje o Valverdeu.
“Valverdeovi problemi sežu daleko u prošlost. Prošle godine je udario Luku Modrića na treningu. Govorimo o opasnom tipu, nesposobnom za život u društvu”, ispričao je Angulo, a njegove navode prenio je Defensa Central.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!