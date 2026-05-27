Španjolci: Modrić, game over

Milan je ostao bez plasmana u elitno europsko natjecanje nakon poraza od Cagliarija, a upravo je Liga prvaka bila jedan od ključnih uvjeta za Modrićev ostanak u klubu. Iako mu ugovor uskoro istječe, Rossoneri su ga željeli zadržati i sljedeće sezone.

Talijanski mediji tvrde da je Modrić nakon posljednje utakmice uzeo vrijeme za razmišljanje, no sve više naginje završetku karijere. Situaciju su dodatno zakomplicirale velike promjene u Milanu, uključujući odlazak trenera Massimiliana Allegrija.

Modrić bi konačnu odluku trebao donijeti uskoro, prije odlaska s hrvatskom reprezentacijom na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiko i Kanadu. Hrvatska turnir otvara 17. lipnja protiv Engleske, potom igra s Panamom i Ganom, a ti bi susreti mogli bi biti jedni od posljednjih nastupa jednog od najvećih hrvatskih nogometaša.