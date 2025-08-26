Španjolci: Guillamon je odbio druge ponude nakon razgovora s Rakitićem

Podijeli :

via Guliver

Hugo Guillamon i Edgar Gonzalez pojačali su splitski Hajduk.

Posebno je tu značajnije ime Guillamon koji je cijelu svoju dosadašnju karijeru proveo u Valenciji, svojevremeno je bio velika nada te je sa Španjolskom išao na Svjetsko prvenstvo 2022. godine.

Guillamon, koji igra na pozicijama zadnjeg veznog i stopera, u Split dolazi bez odštete, a njegov dosadašnji klub Valencia zadržat će pravo na postotak od sljedećeg transfera. Španjolci su sada otkrili kako je točno došlo do ovog posla.

Kako piše portal Superdeporte iz Valencije, Guillamon je imao ponudu da ostane u La Ligi, ali ju je odbio nakon razgovora s Ivanom Rakitićem. Tehnički direktor Hajduka je uvjeren da će Guillamon biti Hajduku od velike koristi na pozicijama zadnjeg veznog i stopera.

Isti portal također navodi da je Hajdukov plan “povratak u borbu za naslov s moćnim Dinamom”, a to je očito privuklo Guillamona u Split.