Španjolac koji je radio u Barceloni preuzima klupu nekadašnjeg hrvatskog prvoligaša

NK Hrvatski dragovoljac

Hrvatski dragovoljac smijenio je trenera Jasmina Agića nakon samo 11 službenih utakmica na klupi.

Nekadašnji igrač Dinama i Rijeke napušta klub iz Sigeta koji se nalazi na posljednjem mjestu trećeg ranga natjecanja s osam bodova nakon 18 kola.

Agić je momčad preuzeo u listopadu prošle godine, ali tijekom njegova mandata Dragovoljac nije uspio upisati nijednu prvenstvenu pobjedu.

“Gospodin Jasmin Agić od danas više ne obnaša funkciju trenera prve momčadi. Uprava NK Hrvatski dragovoljac i trener donijeli su odluku o sporazumnom raskidu suradnje. Iako je suradnja bila prožeta profesionalizmom i obostranom željom za napretkom, zajednički je zaključeno kako je u ovom trenutku promjena na klupi najbolje rješenje za daljnji razvoj kluba i ostvarenje zacrtanih ciljeva. Klub se ovim putem iskreno zahvaljuje gospodinu Agiću na uloženom trudu, energiji i predanom radu”, objavili su iz kluba.

Novi trener Hrvatskog dragovoljca postao je Španjolac Jordi Blanco, kojeg očekuje zahtjevan zadatak u borbi za ostanak u ligi. Pozicije koje osiguravaju spas trenutačno su udaljene pet bodova.

“Gospodin Blanco u Siget donosi bogato međunarodno iskustvo, od višegodišnjeg rada u sustavu FC Barcelone i vođenja njihove akademije u Rio de Janeiru, do uspješnog strateškog razvoja nogometnih projekata diljem Sjedinjenih Američkih Država. S obzirom na to da već duže vrijeme živi i radi u regiji, Blanco izvrsno poznaje našu ligu i domaće tržište, što je bio ključan faktor pri odabiru uoči borbe za nastavak sezone. Jordi, dobrodošao u našu obitelj”, poručili su iz Hrvatskog dragovoljca.