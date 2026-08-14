Šotiček nakon velike pobjede Hajduka: ‘Atmosfera na Poljudu najbolja je u Hrvatskoj’

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Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Hajduk je u četvrtak na Poljudu s 4:0 i ukupnih 9:2 svladao litavski Žalgiris iz Vilniusa te je tako nakon četiri godine čekanja izborio play-off Konferencijske lige. Nakon susreta tu veliku pobjedu Bijelih prokomentirao je Marin Šotiček koji je ranije ove sezone došao na posudbu iz Basela.

“Znali smo da će druga utakmica biti teška. Imali smo na početku problema, ali kasnije je sve došlo na svoje i zasluženo smo pobijedili. Kada smo zabili prvi pogodak, utakmica se otvorila i sve je išlo u našu korist”, započeo je Marin Šotiček.

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Koliko će vam ova pobjeda značiti na planu momčadskog samopouzdanja?

“Naravno da nam je bitan za samopouzdanje i za sljedeću utakmicu koju moramo pobijediti u Gorici.”

Vjerujete li da možete na istoj razini odigrati i protiv Gorice i potom Rakowa?

“Naravno. Fokus nam je sada na Gorici. Poslije Gorice fokus ide na Rakow.”

Jeste li zadovoljni svojim dosadašnjim nastupima?

“Zadovoljan sam, ali uvijek može bolje. Trebam nastaviti davati sve od sebe.”

Kako gledate na ono što vas očekuje protiv Gorice?

“Bit će teško gostovanje, ali dolazimo tamo kao favoriti i trebamo to pobijediti.”

Mislite li da Hajduk može izboriti plasman u skupinu Konferencijske lige?

“Naravno da može, ali bit će to puno teža utakmica. Trebamo biti na maksimumu.”

Hajduk ove sezone dosta oscilira. Zašto u nekim utakmicama izgledate sjajno, a u drugima djelujete vrlo neusredotočeno?

“Imamo puno gostovanja, puno putujemo, ali to nije opravdanje. Mislim da će sada krenuti bolje.”

U Vilniusu ste odigrali sjajno prvo poluvrijeme. Je li to razina na kojoj želite igrati?

“Uvijek ću davati sve od sebe za ekipu. To je ogledni primjer kako želim inače igrati.”

Kako biste opisali atmosferu u momčadi i oko kluba?

“Atmosfera je odlična, mislim da je najbolja u Hrvatskoj”, zaključio je krilni napadač Hajduka.