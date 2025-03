Sosa o drami koju je proživljavao: ‘Bio sam u bolnici, dobivao infuzije’

Iako je bio u planovima izbornika Zlatka Dalića za četvrtfinale Lige nacija protiv Francuske, nije nastupio protiv ‘tricolora’.

U razgovoru za Sportske novosti sada je otkrio kroz kakvu je zdravstvenu dramu prošao.

“Deset dana me mučila temperatura, bio sam u bolnici, dobivao sam infuzije, čak se sumnjalo da imam mononukleozu. Baš katastrofa, ali sad sam posve zdrav. Prve dvije utakmice nakon viroze, protiv Monze i Parme, još nisam bio posve spreman, a u trećoj protiv Empolija sam bio zdrav, ali trener me ostavio na klupi. Sad kad se vratim, vidjet ću kakva će biti situacija. Meni je bitno u sezoni odigrati 25 do 30 utakmica. U sredini smo ljestvice, ne možemo značajno ni gore ni dolje, nema pritiska”, ispričao je Sosa za Sportske novosti.

Sosa je otkrio i svoje planove za budućnost, budući da mu na ljeto istječe posudba iz Ajaxa u Torino.

“Torino ima opciju kupovine. Ne znam što će se dogoditi. Vjerojatno ću se vratiti u Ajax. Pa ću tamo ostati ili naći neku drugu opciju. Sve je otvoreno. Ne bih imao ništa protiv ostati u Torinu. Ali ako ću imati problema s igranjem kao u posljednjih mjesec dana, onda bih radije tražio nešto drugo. Ali ako ću igrati, onda mi je Torino sigurno jedna od opcija”, rekao je Sosa.