Sosa: Boban me htio u Dinamu, ali sam bio preskup. Nikada ne znaš što budućnost nosi

Dan nakon okupljanja u Zagrebu, hrvatska reprezentacija odradila je novi trening u sklopu priprema za nadolazeće kvalifikacijske utakmice.

Na pomoćnom terenu stadiona Maksimir izabranici Zlatka Dalića treniraju uoči dvoboja s Farskim otocima u petak te Crnom Gorom u ponedjeljak. Trening je zakazan za 18 sati, a prije njegovog početka novinarima su se obratili Borna Sosa i Martin Erlić.

O svojoj situaciji u Crystal Palaceu, klubu za kojeg je potpisao ovog ljeta, rekao je: “Tek sam došao u novi klub pa nisam očekivao da ću odmah sve igrati. Zadovoljan sam, napredovat ću i sve će ići u svom smjeru. Gleda se tip utakmice koju igramo i što je potrebnije u tom trenutku. Vjerojatno će se tako i nastaviti u tijeku sezone. Premier liga?

Nadam se da je to dobra prilika za mene, igramo Europu, dva kupa, 60-ak utakmica u sezoni. Da igraš pola, kao da igraš negdje cijelu sezonu. Imat ću minutažu u najjačoj ligi svijeta, to meni osobno nešto znači. PL je najbolja liga na svijetu, financijski su najmoćniji. To je liga za sebe, Englezi žive za nogomet, osjetiš drugačiju energiju, za sada sam impresioniran.”

Govorio i o Dinamu

O reprezentativnom ciklusu i mogućem transferu u Dinamo rekao je: “Sad je jako bitna stvar pred nama, kvalifikacije za SP. Hvala Bogu, iskusio sam već jedno Svjetsko prvenstvo, sad idemo po novo.

Boban me želio u Dinamu, ali bila je to specifična situacija zato što tada nisam bio u Ajaxu nego u Torinu i nisam znao što će Ajax tražiti za mene. Na kraju se ispostavilo da će tražiti 4-5 milijuna eura. Čuo sam se sa Zvonom i imam veliki respekt prema njemu, radi jako dobre stvari za Dinamo. Imali smo par lijepih razgovora, nažalost se drugačije odvila situacija, ali nikad ne znaš što budućnost nosi.”

“Kako dišemo? Najbolje na svijetu. Primarni cilj je uzeti 6 bodova. Manje bitan je rezultat pojedine utakmice, želimo se samo kvalificirati na SP. Budimir i ja smo igrali samo par utakmica skupa, imali smo tada dobar osjećaj. Svaka partnerstva funkcioniraju kod nas, imamo jako dobru atmosferu”, zaključio je.