Sopić s Osijekom upisao prvu pobjedu, i to nakon četiri mjeseca ‘suše’! Na Opus Areni pala je Rijeka

Osijek je do vrijedne pobjede stigao pogotkom Akerea, koji je nakon sjajnoj akcije doveo svoju momčad u vodstvo.

Teklić je na desnom krilu petom proigrao Karačića, uslijedio je ubačaj na drugu stativu, Matković je glavom vratio loptu u sredinu, a Akere ju je primirio i volejem zakucao u same rašlje. Bio je to prvijenac Nigerijca u drugom nastupu za Osijek.