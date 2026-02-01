Sopić s Osijekom upisao prvu pobjedu, i to nakon četiri mjeseca ‘suše’! Na Opus Areni pala je Rijeka

Jedinu utakmicu dana u SuperSport HNL-u odigrali su Osijek i Rijeka u sklopu 20. kola, a slavili su domaći s 1:0.
Osijek je do vrijedne pobjede stigao pogotkom Akerea, koji je nakon sjajnoj akcije doveo svoju momčad u vodstvo.
Teklić je na desnom krilu petom proigrao Karačića, uslijedio je ubačaj na drugu stativu, Matković je glavom vratio loptu u sredinu, a Akere ju je primirio i volejem zakucao u same rašlje. Bio je to prvijenac Nigerijca u drugom nastupu za Osijek.
Ovom pobjedom Osijek je pobjegao s dna ljestvice i sada ima 17 bodova, dok je posljednji Vukovar s 15 bodova, koji sutra gostuje kod vodećeg Dinama na Maksimiru. Ujedno, bila je to prva pobjeda Željka Sopića na klupi Osijeka te prva prvenstvena pobjeda kluba nakon četiri mjeseca, još od 28. rujna i slavlja u Velikoj Gorici.
