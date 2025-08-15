Sopić produljio niz loših rezultata na gostovanjima

Widzew Lodz upisao je drugi poraz sezone, izgubivši 1:0 na gostovanju kod Cracovije
Gol odluke postigao je Martin Minchev u 69. minuti.
Momčad Željka Sopića tako je produžila niz na šest uzastopnih gostujućih utakmica bez pobjede, a u posljednjih 12 prvenstvenih gostovanja slavila je samo jednom – u ožujku protiv Piasta (0:2), u Sopićevom debiju.
Nakon ovog kola Widzew je šesti sa sedam bodova, dok se Cracovia probila na drugo mjesto s 10 bodova. Mauro Perković nije igrao zbog crvenog kartona, a Tonio Teklić ušao je u igru za poražene u posljednjih 20 minuta.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!