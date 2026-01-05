Sopić otvoreno progovorio o stanju Osijeka: ‘Tu sam dva mjeseca i vjerujte mi da znam u čemu je problem’

Podijeli :

NK Osijek

Željko Sopić okupio je momčad Osijeka koja putuje na zimske pripreme u Tursku.

Nogometaši Osijeka započeli su središnji dio zimskih priprema preseljenjem u turski Belek, gdje će u sljedećih desetak dana brusiti formu za nastavak sezone. Nakon odrađenog treninga na pomoćnom terenu Opus Arene, Bijelo-plavi su preko Budimpešte i Istanbula stigli u Tursku, a trener Željko Sopić ondje je dočekao znatno povoljniju situaciju nego u jesenskom dijelu prvenstva.

Ozljede koje su mjesecima mučile svlačionicu konačno su iza Vrbančića i Mersinaja, dok su se momčadi priključila i sva tri zimska novopridošla igrača – Borna Barišić, Toni Teklić i Samuel Akere, Nigerijac koji je tek nekoliko sati ranije službeno predstavljen kao novi igrač Osijeka. Sve to Sopiću daje razlog za optimizam, ali i prostor da otvoreno progovori o problemima koji su obilježili jesen.

Osijek doveo Nigerijca kojeg je Sopić vodio u Poljskoj: ‘Trener zna što i koliko mogu’

„Sigurno ćemo izgledati drugačije na proljeće u odnosu na jesen. Imali smo neke pozicije poput desnog krila gdje nismo imali igrača koji može odgovoriti zahtjevima koje sam pred njih postavio, što zbog ozljeda, što zbog drugih okolnosti. Sigurno ćemo se pojačati još na pozicijama koje su nam predstavljale problem. Tu sam dva mjeseca i vjerujte mi da znam u čemu je problem i na kojim pozicijama nam je štekalo. Nije dovoljno samo da obučeš opremu na treningu i automatski igraš jer drugoga iza tebe nema. Nekada davno sam ja igrao taj nogomet i to tako nije bilo. Nažalost, nama se dogodilo zbog niza ozljeda i svega da jednostavno ljudi samim time što su zdravi moraju igrati. Ali mislim da to više nakon ovih zimskih priprema neće biti tako. Tako da ćemo imati puno širi roster i naravno da će igrati najbolji. Bez obzira kako se zvali“, rekao je Sopić bez zadrške.

Osijek u drugi dio sezone ulazi s posljednje pozicije SuperSport HNL-a, no potezi u zimskom prijelaznom roku jasno pokazuju da klub želi što prije pobjeći s dna ljestvice. Dvojica od trojice novih igrača stigla su na izričitu želju trenera, koji ih je donedavno vodio u poljskom Widzewu.

„Akere je puno više igrao jer je došao na početku sezone. Tamo je u moje vrijeme bio najbolji dribler poljske lige. Nisam to ja rekao, to je službena statistika rekla. Meni je jako drago da više nije igrao jer ga mi nikad ne bismo mogli dobiti. Znam za koliko je kupljen i znam koje su njegove mogućnosti. Iznimno sam sretan što je došao. Teklić ima malo težu situaciju tamo, pošto je puno kasnije došao. I kad je došao, nije bio potpuno spreman. Ali mislim da o Tekliću ne treba puno trošiti riječi; na njegovu lijevu nogu, njegova kvaliteta i lucidnost će nam puno pomoći u borbi za opstanak“, objasnio je trener Bijelo-plavih.

Dolazak Borne Barišića donio je dodatnu dimenziju – ne samo igračku, nego i lidersku. Iskusni branič preuzeo je kapetansku vrpcu, a Sopić ne skriva koliko mu takav profil igrača znači.

„Sama njegova pojava u svlačionici i kvaliteta koju će nam donijeti je nemjerljiva. To je tip igrača koje sam ja stalno zazivao, koji nam nedostaju. Iznimno sam sretan da je s nama i uvjeren sam da će napraviti puno veću koheziju u ekipi. I bit ćemo svakim treningom sve bolji i bolji“, rekao je Sopić.

Da zimski posao još nije završen, potvrdio je i sportski direktor Alen Petrović, najavivši daljnju aktivnost na tržištu.

„Nadam se da će nam se idućih dana pridružiti još jedno-dva imena. Bit ćemo aktivni do kraja prijelaznog roka. Pokušat ćemo napraviti ekipu još konkurentnijom“, kazao je Petrović.

S druge strane, jasno je i da će biti odlazaka. Hrvoje Babec vrlo je blizu transfera u Južnu Koreju, dok je mogući odlazak Roka Jurišića zasad stavljen na čekanje zbog operacije slijepog crijeva.

„Babec je u završnoj fazi pregovora s jednim klubom iz Južne Koreje i vrlo skoro će biti završen taj posao. Za Jurišića postoji određeni interes, ali operacija je prolongirala taj proces. On je igrač Osijeka do daljnjega…“, pojasnio je strateg Osijeka.

Na Sopićevom popisu za pripreme u Turskoj nalazi se ukupno 29 imena, uključujući 26 igrača i tri vratara, a momčad će ondje dočekati i Stjopa Mkrtčjan. Pred Osijekom je razdoblje u kojem se, prema riječima trenera, mora postaviti nova hijerarhija i konkurencija, kako bi slavonski prvoligaš turbulentnu jesen ostavio iza sebe.